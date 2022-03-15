Gaziantep'ten Ukrayna'ya insani yardım tırı gönderildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin (GBB) savaş nedeniyle zor bir süreçten geçen Ukrayna halkı için hazırladığı insani yardım tırı yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürerken GBB Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, hazırladığı insani yardım tırını Ukrayna'ya gönderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GBB Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, savaşta en çok kadın, çocuk ve dezavantajlı grupların mağdur olduğunu belirtti.

Aksoy, Ukrayna ve Rusya savaşında 19'uncu günün içerisinde olduklarını hatırlatarak, "Başkanımız Fatma Şahin'in talimatıyla insani yardım tırımızı hazırladık. Ukrayna'ya yardımımızı Kızılhaç vasıtasıyla yapıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayırseverlerin de katkılarıyla bu insani yardım tırımız 2 gün gibi bir sürede Ukrayna'ya ulaşmış olacak. Tırımızdaki insani yardım malzemelerinden 40 bin kişi yararlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

