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Gaziemir Rehberi yayınlandı

24.02.2021 10:52 | Son Güncelleme:
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Gaziemir Belediyesi, ilçeyi detaylı bir şekilde anlatan Gaziemir Rehberi’ni yayımladı.

Gaziemir Belediyesi, ilçeyi detaylı bir şekilde anlatan Gaziemir Rehberi’ni yayımladı. Rehberde Gaziemir’in tarihi, iklimi, doğal güzellikleri, ekonomik yapısı; ilçedeki konaklama imkânları, ulaşım araçları, taksi durakları, lokanta ve restoranlar, belediye hizmetleri, eğitim olanakları ve kültür sanat yaşantısı anlatılıyor. Rehber, Gaziemir’de yaşayan vatandaşların ilçeyi daha detaylı tanımasına katkı koyacak, yerli ve yabancı turistlere yol gösterecek.
Basımı yapılarak vatandaşların kullanımına sunulan Gaziemir Rehberi, belediyenin web sitesi http://www.gaziemir.bel.tr/ adresinden de yayınlandı. Gaziemir’i tanımak isteyenler http://www.gaziemir.bel.tr/duyuru/638/gaziemir-rehberi-gaziemir-hakkinda-pratik-bilgiler.html?fbclid=IwAR0nENpw5\_W5qwfNHH89ArBIkT2SJxr-kqHUuYC3J35-WM\_mnsDdTKtYtq8 linkini tıklayarak rehbere dijital ortamda ulaşabilecek.

Almanca ve İngilizce olarak da yayımlanacak
Gaziemir’i daha detaylı bir şekilde tanıtabilmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “İzmir’in dünyaya açılan kapısı Gaziemir’in tanıtımına katkı koymak için Gaziemir Rehberi’ni hazırladık. Baskısını yaptığımız rehberi yurttaşlarımızın kullanımına sunduk. Vatandaşlarımızın ilçemiz hakkındaki bilgiye kolayca ulaşabilmeleri için rehberimizi belediyemizin web sitesinden de dijital olarak yayınladık. Rehberimiz sayesinde ilçemizde yaşayan hemşehrilerimiz kentimiz hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilecek. Yakın zamanda rehberimizi Almanca ve İngilizce olarak yayımlayarak yabancı turistlerin de ilçemizi yakından tanımasını sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

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