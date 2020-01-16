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  4. Gaziemir’de öğrenciler geri dönüşüm konusunda bilinçlendiriliyor

Gaziemir’de öğrenciler geri dönüşüm konusunda bilinçlendiriliyor

İZMİR HABERLERİ  | 16.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, belediyenin başlattığı geri dönüşüm seferberliği kapsamında, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilere geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimi veriliyor.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, belediyenin başlattığı geri dönüşüm seferberliği kapsamında, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilere geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimi veriliyor. Eğitimde, geri dönüştürülebilen atıklar, bu atıkların geri dönüştürülmesinin doğaya ve ekonomiye faydası detaylı olarak anlatılıyor.
Geri dönüşüm atağı başlatarak belediye binasında sıfır atık uygulamasına geçen Gaziemir Belediyesi, düzenlediği eğitimlerle de toplumun geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesini sağlıyor. Geri dönüşümün yaygınlaşması amacıyla eğitim seferberliği başlatan belediye, bu kapsamda ilçedeki okullarda geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimleri düzenliyor. Çocuklara küçük yaşta çevre bilinci ve geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitimler, Gaziemir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Derya Dizman Kayar tarafından veriliyor.
Eğitimlerde öğrencilere, öncelikle ünlü sanatçıların da rol aldığı geri dönüşüm temalı kısa film izletiliyor. Daha sonra sunum eşliğinde çocuklara eğitim veriliyor. Programda, geri dönüşümün önemi, hangi maddelerin geri dönüştürülebileceği, atıkların geri dönüşümü için nelerin yapılması gerektiği ve bu atıkların doğaya zararları detaylı olarak ele alınıyor. Okullarda düzenlenen eğitimlerde; okulda, evde ve iş yerlerindeki atıkların geri dönüştürülmesinin doğaya ve ekonomiye faydaları da öğrencilere anlatılıyor.
Gaziemir Belediyesinin geri dönüşüm konusunda yaptığı çalışmalar hakkında da öğrencilere bilgi veren Temizlik İşleri Müdürü Derya Dizman Kayar, plastik, metal, kompozit, kağıt ürünleri, cam gibi geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılabilecek atıkları çöpe atmamaları konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Geri dönüşebilen atıkların ayrı toplanması için belediyenin Gaziemir’in dört bir yanına geri dönüşüm atık kutuları koyduğu bilgisini paylaşan Kayar, çocuklardan kağıt, plastik, pil ve elektronik gibi atıklarını bu kutulara atmalarını istedi. 1 ton kağıt atığın geri dönüştürülmesiyle 17 ağacın kesilmekten kurtarılacağının altını çizen Kayar, evsel atık yağların kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmaması konusunda da çocukları uyardı. 1 litre atık yağın, 1 milyon litre suyu kirlettiğini vurgulayan Kayar, Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi ile evsel atık yağların kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmasının önüne geçtiklerinin de altını çizerek, "5 litre evsel atık yağı toplayarak belediyemize getirenlere bulaşık deterjanı hediye ediyoruz" dedi.
Öte yandan, Gaziemir Belediyesinin sürdürdüğü eğitimlerin 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edeceği ifade edilirken, bu tarihe kadar toplam 27 okulda eğitim verilecek. Eğitimlerde, 7 bine yakın öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

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