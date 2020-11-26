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Gaziemir’in festival alanı yeni yüzüne kavuşuyor

İZMİR HABERLERİ  | 26.11.2020 11:21 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediyesi; festival, konser ve milli bayram kutlamaları gibi açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapan 5 dönüm büyüklüğündeki festival alanını yeniliyor.Gaziemir’in adının dünyada duyulmasını sağlayan Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliğinin düzenlendiği festival alanı yenileniyor.

Gaziemir Belediyesi; festival, konser ve milli bayram kutlamaları gibi açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapan 5 dönüm büyüklüğündeki festival alanını yeniliyor.
Gaziemir’in adının dünyada duyulmasını sağlayan Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliğinin düzenlendiği festival alanı yenileniyor. Milli bayram kutlamaları, tiyatro, konser, sinema gösterimi gibi açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapan alanda, zemin rehabilitasyonu yapılıyor. Gaziemir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında alanın; drenaj sistemi, otomatik sulama sistemi ve çimleri yenileniyor.
Öte yandan, Gaziemirli vatandaşların yaz aylarında buluşma noktaları arasında yer alan alanın yıpranan çimleri kaldırıldı. Çalışmalar kapsamında, kullanım süresi dolduğu için verimli çalışmayan drenaj sistemi ve otomatik sulama sistemi de yenileniyor. Alanda yürütülen alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından çim serim işlemine başlanacağı, çim seriminin tamamlanmasıyla festival alanının yeni yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

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