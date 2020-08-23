YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Gaziemirli çocuklar “Zafer”in resmini çizecekler

Gaziemirli çocuklar “Zafer”in resmini çizecekler

İZMİR HABERLERİ  | 23.08.2020 11:18 | Son Güncelleme

İzmir Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında resim yarışması düzenliyor.

Gaziemirli çocuklar “Zafer”in resmini çizecekler

İzmir Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında resim yarışması düzenliyor. Gaziemir’de yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği yarışmada dereceye girenlere ödül verilecek.
Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, genç kuşakların bu bayramın önemini kavramaları, resim yoluyla kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmeleri için resim yarışması düzenliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen resim yarışması, ilkokul öğrencileri ve ortaokul öğrencileri için olmak üzere iki farklı kategoride yapılacak. Serbest teknikle çizim yapabilecek öğrencilerin çizimlerini 35x50cm ölçülerindeki resim kağıdına yapması gerekiyor. Öğrenciler, çizdikleri resimleri Atatürk Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne elden teslim ederek yarışmaya katılabilecek. Yarışmacıların eserleriyle birlikte ad, soyad, adres, okul, sınıf ve telefon numarası gibi bilgilerini de zarf içerisinde teslim etmesi gerekiyor. Yarışmanın 18 Ağustos’ta başlayan başvuruları 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de sona erecek.

Dereceye giren eserler ödüllendirilecek
Yarışmaya katılan eserler Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasemin Akın ile resim eğitmenleri Hatice Yazıcı ve Çiçek Şahinkaya’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Derece kazanan eserler 30 Ağustos günü belediyenin sosyal medya adreslerinden ve belediyenin web sitesi gaziemir.bel.tr’den açıklanacak. Yarışmada dereceye girenlere ödül verilecek. Dereceye giren eserler ile sergilenmeye layık görülen çizimler düzenlenecek sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'dan duygusal paylaşımEbru Şallı'dan duygusal paylaşım
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı

İzmir Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:26
Öğle
13:19
İkindi
17:02
Akşam
20:02
Yatsı
21:25

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Deniz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Akyürek Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Şehir Eczanesi
Bayrakli
Yelken Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi
Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İzmir’den Silikon Vadisine
İzmir’den Silikon Vadisine
Huqqabaz İzmir’e geliyor
Huqqabaz İzmir’e geliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.