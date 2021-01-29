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Gaziemirli çocuklara çevrim içi yarıyıl şenliği

29.01.2021 10:38 | Son Güncelleme:
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Her yıl yarıyıl tatilinde çocuklar için özel etkinlikler düzenleyen Gaziemir Belediyesi, etkinliklerini korona virüs salgını nedeniyle bu yıl çevrim içi olarak düzenleyecek.Her yıl farklı etkinliklerle öğrencilerin karnelerini kutlayan Gaziemir Belediyesi, bu yarıyıl tatilinde de öğrencilere özel etkinlikler hazırladı.

Her yıl yarıyıl tatilinde çocuklar için özel etkinlikler düzenleyen Gaziemir Belediyesi, etkinliklerini korona virüs salgını nedeniyle bu yıl çevrim içi olarak düzenleyecek.
Her yıl farklı etkinliklerle öğrencilerin karnelerini kutlayan Gaziemir Belediyesi, bu yarıyıl tatilinde de öğrencilere özel etkinlikler hazırladı. Belediyenin çevrim içi düzenleyeceği yarıyıl şenliğinde spordan dansa, el becerileri eğitiminden masal anlatıma kadar birçok farklı etkinlik bulunuyor. Şenlik kapsamında öğrenciler sabah güne sporla başlayıp öğlen de el becerileri atölyelerine katılarak kendilerini geliştirebilecek. Çocuklar, akşam kuklalı masal anlatımı etkinliğini takip ederek günün yorgunluğunu atabilecek. 1 Şubat’ta başlayıp iki hafta sürecek şenlik kapsamında sabahları saat 09.00’da başlayacak hareket eğitimi, yoga, zumba ve jimnastik dersleriyle çocukların güne spor yaparak sağlıklı başlamaları sağlanacak. Öğlen saat 13.30’da düzenlenecek baskı, eğlenceli cupcake, zeybek, resim, akıl oyunları, kes-yapıştır-boya, ebru, 3 yazar 3 kitap tanıtım, seramik ve nefes egzersizi atölyeleriyle çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlanacak. Şenlik kapsamında akşamları saat 20.30’da kuklalı masal anlatımı etkinliği düzenlenecek.

Yarıyıl Şenliği korona virüs salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenecek. Dersleri verecek eğitmenler kamera karşısına geçerek dersi anlatacak. Kamera ile kayıt altına alınacak atölyeler Gaziemir Belediyesinin GaziemirTube isimli YouTube kanalından yayınlanacak. Öğrenciler evlerinde bilgisayar karşısına geçerek etkinlikleri takip edebilecek.

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