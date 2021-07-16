SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TOKYO 2020
  4. Gaziemirli sporcular Nazlı Savranbaşı ile Özkan Baltacı'ya destek

Gaziemirli sporcular Nazlı Savranbaşı ile Özkan Baltacı'ya destek

16.07.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Gaziemirli sporcular Nazlı Savranbaşı ile Özkan Baltacı'ya Gaziemir Belediyesi destek verdi.

Gaziemirli sporcular Nazlı Savranbaşı ile Özkan Baltacı'ya destek

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 18 branşta 108 sporcu temsil edecek. Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olimpiyatlara Gaziemir'den iki sporcu katılacak. Gaziemirli sporcular Nazlı Savranbaşı artistik cimnastik dalında, Özkan Baltacı da çekiç atma dalında olimpiyatlarda altın madalya için mücadele verecek.

Yaklaşan müsabakalar öncesi heyecanı giderek artan sporculara Gaziemir Belediyesi'nden destek geldi. Hazırladığı filmleri sosyal medya hesaplarından yayınlayan belediye, kısa film ile sporculara başarılar diledi, yurttaşlara da sporculara destek vermesi çağrısı yaptı. Sporcuların daha önce katıldıkları müsabakalarda sergiledikleri görüntülere yer verilen filmlerde, sporcuların kısa röportajı da bulunuyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek 108 sporcudan 2'sinin Gaziemirli olmasının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Gaziemir tarihinde ilk defa milli sporcularımız olimpiyatlarda ülkemizi cimnastik dalında temsil edecek. Nazlı Savranbaşı ve Özkan Baltacı isimleri Gaziemir için ölümsüzleşti. Sporcularımızın Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan madalyayla döneceğine inanıyorum. Milli sporcularımıza, olimpiyatlarda başarılar diliyorum. Yüreğimiz sizinle" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkandan Ibrahimovic sözleriBaşkandan Ibrahimovic sözleri
PARTNERAşklarını ilan ettilerAşklarını ilan ettiler
'Tokyo Oyunları iptal edilebilir' açıklaması'Tokyo Oyunları iptal edilebilir' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Tokyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Ghezzal transferinde mutlu son!

Ghezzal transferinde mutlu son!

Canlı yayında takım arkadaşlarına küfür etti!

Canlı yayında takım arkadaşlarına küfür etti!

Fatih Terim çıldırdı, transferi veto etti!

Fatih Terim çıldırdı, transferi veto etti!

Düğüm çözüldü! İşte Rosier'in yeni adresi

Düğüm çözüldü! İşte Rosier'in yeni adresi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

G.Saray istedi, F.Bahçe anlaşma sağladı

G.Saray istedi, F.Bahçe anlaşma sağladı

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yaşanan krizden sonra Yunanistan'a telefon

Yaşanan krizden sonra Yunanistan'a telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.