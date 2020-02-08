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Gazilik kupası’nda hava atışı yapıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.02.2020 17:41 | Son Güncelleme

Antep’e ‘Gazi’ unvanı verilişinin 99.

Antep’e ‘Gazi’ unvanı verilişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığınca organize edilen Küçükler Basketbol Şenliği ve Okul Sporları Küçükler Kategorisi Basketbol Müsabakaları, parke üzerinde 35 farklı okulun katılımıyla start aldı.
Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen Gazilik Kupası ve Küçükler Basketbol Şenliği, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları Küçükler Kategorisi Basketbol Müsabakaları kapsamında Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Parke üzerinde büyük bir şenliğe sahne olacak turnuvada 22 erkek, 13 kız toplam 35 okul basketbol takımından 525 sporcu forma giyecek. 2 farklı kategoride yapılacak 53 müsabakanın ardından şampiyonların belirleneceği basketbol şöleninde branşa özgü oyunlar ve ödüllü yarışmalarda düzenlenecek.
Ortaokullar arası basketbol müsabakalarında, parke üzerinde yerini alacak dev adamlar ve potanın perileri, spor kulüpleri temsilcileri tarafından takip altına alınacak. Şehitkamil Belediyesi tarafından küçük basketbolculara yönelik yarışmalarında düzenleneceği organizasyon, 18 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek.
“Hedef güzel oyun ve centilmence mücadele”
Düzenlenen organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, müsabakalarda asıl hedefin güzel oyun ve centilmence mücadele etmek olması gerektiğini söyledi. Fadıloğlu, “İl genelindeki 35 farklı okul basketbol takımından 500’ün üzerinde sporcumuzu parke üzerinde misafir ettiğimiz Küçükler Basketbol Şenliği ve Okul Sporları Küçükler Kategorisi Basketbol Müsabakalarında asıl hedef; güzel oyun ve centilmence mücadele etmek olmalı. Eminim ki tüm teknik kadrolar ve değerli hakemlerimiz, sporcularımızın antrenmanlarda kazandıkları bu duyguları bu mecralarda fazlasıyla pekiştireceklerdir. Küçükler kategorisi basketbolda müsabık alanda adeta temellerin atıldığı yaş grubu. Bu seviye basketbolcuların gelişimi açasından kritik bir dönem ve çok iyi değerlendirilmesi gerekli. Küçük dev adamların ve potanın perilerinin müsabakası, her yıl benzeri bir heyecanla tekrarlanıyor. Organizasyonun düzenlenmesinde başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Sehitkamil
Ebru Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
İbrahim Telli Eczanesi
Sehitkamil
Kumru Eczanesi
Sehitkamil
Tülay Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Babı Sıfa Eczanesi
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