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GAZİNTEP FK BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep FK Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

05.01.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Başakşehir ile Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Birçok kişi internette Gaziantep FK Başakşehir maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Gaziantep FK Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİNTEP FK BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep FK Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçta, Hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. Gaziantep FK Başakşehir maçı canlı izle ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Başakşehir maçı bugün (5 Ocak 2023) saat 17.00'de başlayacak.

Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı Gaziantep FK Başakşehir maçı Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Cihan Aydın olarak açıklandı.

GAZİANTEP FK BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Başakşehir maçı beIN Sports 1'de ekrana gelecek.

GAZİANTEP FK BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP


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