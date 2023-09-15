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Gaziosmanpaşa’da ablasının kiracısını darbeden sanık tahliye edildi

15.09.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da çatı masrafları nedeniyle tartıştığı ablasının kiracısını darbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık tahliye edildi.

Gaziosmanpaşa’da ablasının kiracısını darbeden sanık tahliye edildi

Gaziosmanpaşa 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Celil Demircan ve müşteki Tarık Aydın katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Demircan, müşteki Aydın'la aynı apartmanda oturmadıklarını, söz konusu binada kendisinin ve ablasının kiralık daireleri olduğunu, müştekinin de ablasına ait evde kiracı olduğunu söyledi.

Binanın çatısında sorun olduğunu ancak bu problemi kardeşleriyle çözdükten sonra müştekiden tamirat parası istemediğini öne süren sanık, müştekiyle ikametinde ya da binada karşılaşmadığını iddia etti.

Sanık, müştekinin kendisine iftira attığını savunarak, "Kendisindeki yaralanmanın da nasıl meydana geldiğini bilmiyorum. Aramızda önceye dayalı bir husumet yoktur. Ancak benim maddi durumumun iyi olduğunu biliyor. Bu olaydan sonra da benim akrabalarıma ulaşıp para istediğini öğrendim. Kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Müşteki Tarık Aydın ise sanığın olay tarihinde ikamet ettiği eve geldiğini, çatı katının tamir edildiğini ve kendi dairesine düşen miktarı ödemesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Ev sahibinin kendisi olmadığını sanığa ifade ettiğini anlatan müşteki, ev sahibini aradığını ve kendisine ödeme yapmaması gerektiğini söylediklerini ifade etti.

Müşteki Aydın, ödeme yapmaması sonucu sanığın saldırdığını ve ağır hakaretler ettiğini savunarak, şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın yurt dışı çıkış yasağı yönündeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Celil Demircan'ın delillerin büyük bir kısmının toplanmış olması, sanığın kaçma ve delilleri karartma şüphesinin ortadan kalkması ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Eksik hususların giderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Tarık Aydın, ev sahibi ile kendisini darbeden kişinin çatı parasını bahane ettiklerini, daireyi başkasına fahiş fiyata kiraya vermeye çalıştıklarını ileri sürdü.

İDDİANAMEDEN

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Celil Demircan ve müşteki Tarık Aydın'ın 15 Ekim 2022'de ikamet ettikleri apartmanın çatısının tamir giderlerinin ödemesine ilişkin anlaşmazlık olduğu kaydedildi.

Müşteki Aydın'ın evinde çıkan tartışmada sanığın küfrederek hakaret ettiği, akabinde ise müştekinin ATK raporuna göre "basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek" şekilde yüzünde yaralanmaya neden olduğu anlatılan iddianamede, darp sonucu müştekinin vücudunda kemik kırığı da oluştuğu belirtildi.

İddianamede sanığın, "kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 9 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa darp Kiracı

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