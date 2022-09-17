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Gaziosmanpaşa'da kumar operasyonunda 33 kişiye para cezası kesildi

17.09.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da kumar operasyonunda 33 kişiye para cezası kesildi

Gaziosmanpaşa'da kumar operasyonunda 33 kişiye para cezası kesildi

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir iş hanına düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 33 kişiye toplam 60 bin 27 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bir iş hanında bulunan dükkanda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan iş yerine gece saatlerinde insanların girip çıktığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 33 kişinin iskambil kağıtları, oyun pulları, zarlar, poker pulları ile kumar oynadığını tespit etti.

Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 3 ruhsatsız tabanca, 19 mermi, kamera kayıt cihazı, kumar oynamak için eşyalar ile 5 bin 350 lira, 200 dolar ve 250 avro ele geçirdi.

İş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 33 kişiye toplam 60 bin 27 lira cezai işlem uygulanırken, 1 şüpheli hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Gaziosmanpaşa'da kumar operasyonunda 33 kişiye para cezası kesildi

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Anahtar Kelimeler:
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