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Gaziosmanpaşa’da motosikletli saldırganlar ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

10.11.2023 13:54 | Son Güncelleme:
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Gaziosmanpaşa’da bir kişi, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa’da motosikletli saldırganlar ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının ardından motosikletle kaçan şüpheliler güvenlik kamerasına yakalanırken, bir zanlı polis tarafından yakalandı.

Olay Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi’nde 4 Kasım’da saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli iki kişi, yol kenarında duran 3 kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonucu Ahmet Yılmaz hayatını kaybederken, saldırıda M.E.B.(16) hafif, Mehmet K.(26) ise ağır şekilde yaralandı. Polisler, motosikletli saldırganların peşine düştü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonda motosikletin arka tarafında oturarak ateş ettiği belirlenen Hamza K. (19) gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Hamza K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motosikleti kullanan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa

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