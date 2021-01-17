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Gaziosmanpaşa’da sokak hayvanları karda sahipsiz kalmadı

17.01.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Soğuk kış günlerinde sokakta kalan hayvanlar unutulmadı.

Soğuk kış günlerinde sokakta kalan hayvanlar unutulmadı. Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri ve gönüllü vatandaşlar sokak hayvanlarına yiyecek ve su dağıttı.
İstanbul’da dün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte iyice soğuyan havada sokak hayvanları da yiyecek ve içecek bulmakta zorlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması da hayvanların yiyecek içecek bulmasını zorlaştıran bir diğer etken oldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ve gönüllü vatandaşlar ilçenin 58 farklı noktasında sokak köpekleri ve kediler için yiyecek ve su bıraktı. İlçede her gün yaklaşık 130 kilo mama kış ayı boyunca dağıtılacak. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da gönüllülerle birlikte sokak hayvanlarına mama dağıttı.

“Hayvanların bize Cenab-ı Allah’ın bir emaneti olduğuna inanıyoruz”
Sokakta kalan hayvanları beslediklerini belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Şehrin kenarlarında ıssız alanlarda yemek artıklarının bulunmadığı, insanların çok bulunmadığı alanlara daha çok hayvanlar iştirak ediyor. Onları burada yalnız ve aç bırakmamak adına yemek dağıtıyoruz. Özellikle kadınlarımızın kendi evlerinden yemek getirmeleri bizi daha çok bu sorumluluğa itiyor. Bugün onlara eşlik ediyoruz. Zaten hayvanların bize Cenab-ı Allah’ın bir emaneti olduğuna inanıyoruz. Bugünlerde kar yağışı ve soğuklardan dolayı bu yemek ihtiyacı karşılanamadığı için evindeki sıcak ortamdan yemeğini alıp gelen kadınlar bizi bu sorumluluğa itiyor. Onlarla birlikte hayvanları besliyoruz” şeklinde konuştu.
Gönüllü Deniz Tuğlu, “Sevgiyle buradayız. Bu soğukta sevgi içimizi ısıtıyor. En çok mağdur olan köpekler, kediler bir şekilde başedebiliyor, onlara da yardım ediyoruz ama köpeklere ulaşmak zor. O yüzden belediyelerin yardımıyla dağ, bayır, soğuk demeden sizlerle beraber sevgi dağıtıyoruz. Sevgi de gönülleri ısıtıyor. Hiç üşümüyoruz” dedi.

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