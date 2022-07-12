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Gaziosmanpaşa'da tartıştığı eşi ve kayınvalidesini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

12.07.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı eşi ve kayınvalidesini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gaziosmanpaşa'da eşi ve kayınvalidesini silahla vurarak öldüren, baldızı ve bacanağını da yaralayan zanlı tutuklandı.

Bağlarbaşı Mahallesi Akıncılar Sokak'taki bir adreste şüpheli T.T, eşi Zeynep T. ile bu sırada evde bulunan kayınvalidesi Nedime D, baldızı A.K. ve onun eşi U.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şüpheli T.T, silahla evdekilere ateş etti.

İhbar üzerine özel harekat ekipleriyle olay yerine gelen ekipler, bu sırada balkondan da ateş açan zanlıyı evinde gözaltına aldı.

Zanlının yakalanmasının ardından sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Zeynep T. ile annesi Nedime D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki ilk müdahaleleri yapılan A.K. ile eşi U.K. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. A.K'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan zanlı T.T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin bir iş yerinde depo görevlisi olarak çalıştığı ve eşiyle 8 yıllık evli oldukları öğrenildi.

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