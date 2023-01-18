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  4. Gaziosmanpaşa'da yaralı kediye yardım eden vatandaşa silah doğrultan zanlı tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da yaralı kediye yardım eden vatandaşa silah doğrultan zanlı tutuklandı

18.01.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaralı bir kediye müdahale eden vatandaşa silah doğrultulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, N.K, 10 Ocak'ta Karadeniz Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada yaralı bir kedi gördü. Kediye yardım etmek için müdahale ettiği sırada yanına gelerek alay eden iki kişi ile N.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheliler N.K'ye silah doğrulttu.

Konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede kimliklerini tespit ettiği zanlılar E.D. ve Y.K'yi aynı gün Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yakaladı.

Yapılan sorgulamada her iki şüphelinin çeşitli suçlardan 18 suç kaydı olduğu tespit edildi.

"Silahlı tehdit" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa kedi silah

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