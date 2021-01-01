Gazipaşa’da iki mahallede su hasreti bitti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa’da Yeniköy ve Kızılgüney Mahalleleri içme suyu projesini tamamlandı. Projenin hayata geçmesiyle çeşmelerinden su akan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Gazipaşa’da Karasu Su Temini Projesi’nin ardından Yeniköy ve Kızılgüney Mahallelerinde içme suyu şebeke hattı yenileme çalışması da tamamlandı. Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla yıllarca su hasreti yaşayan Yeniköy ve Kızılgüney Mahallelerine su getirmek için hayata geçirilen proje yaklaşık 6.5 milyon TL’ye mal oldu. Karasu Su Temini Projesi için harcanan 7.5 milyon liralık yatırım da eklenince son iki yılda Gazipaşa halkının içme suyu ihtiyacının karşılanabilmesi için yapılan toplam yatırım tutarı 14 milyon liraya ulaştı.

60 kilometresi Yeniköy, 29 kilometresi Kızılgüney

Proje kapsamında 60 kilometresi Yeniköy Mahallesi, 29 kilometresi Kızılgüney Mahallesi olmak üzere toplamda 89 kilometrelik bir şebeke-isale hattı imalatı yapıldı. Kızılgüney ve Yeniköy Mahallelerinde ikamet eden toplam 578 abone ve 1270 nüfusa hizmet veren proje ile Sülmen, Merkez, Ardıçlı, Maarif, Hasanlar, Kuyubeleni, Burhandere, Bozerkek, Bağlıkonak, Muratdamı, Koçlar, Sarılar, Sağır, Köprübaşı, Kalburlar ve Ulualan mevkilerindeki vatandaşlar sağlıklı içme suyuna kavuştu. Yine proje kapsamında 4 tanesi Yeniköy Mahallesi’nde, 2 tanesi Kızılgüney Mahallesinde olmak üzere toplam 6 adet deponun tadilatı da tamamlandı.

Düzenlenen törenle Kızılgüney ve Yeniköy’deki hanelerde çeşmelerden su akmaya başladı. Törene, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, vatandaşların evlerine misafir olarak musluklarını onlarla birlikte açtı, sevinçlerine ortak oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Gazipaşalılara selamlarını ileten İbrahim Kurt, “Bu proje mahallerimize hayırlı olsun. Bu çağda halen evlerinde su akmayan iki mahallemizi suya kavuşturmanın gururu içerisindeyiz. Bundan sonraki amacımız Gazipaşa bölgesinde önceki yıllarda yapılmış olan şebekelerin değiştirilmesi ve depolarımızın yenilenerek ıslah edilmesi olacak” dedi.

