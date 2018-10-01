Gazişehir Gaziantep 2 - 3 Osmanlıspor

Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçında Gazişehir Gaziantep ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Osmanlıspor oldu.
Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Caner Arıcı, 28. dakikada Burhan Eşer ve 90. dakikada Beykan Şimşek kaydetti. Gazişehir Gaziantep'in golleri 20 ve 51. dakikalarda Oğulcan Çağlayan'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Osmanlıspor puanını 9'a yükseltti. Gazişehir Gaziantep 11 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de hafta sonu Gazişehir Gaziantep, Elazığspor'a konuk olacak. Osmanlıspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Magaye’nin pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Caner düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
19. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Oğulcan Çağlayan skoru eşitliyor. 1-1
27. dakikada Burhan Eşer ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşla Osmanlıspor’u tekrar öne geçirdi. 1-2
50. dakikada Gazişehir’de sağ kanada atılan uzun pasa iyi koşu yapan Oğulcan, kalecinin öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtıyor ve skoru eşitledi. 2-2
90. dakikada Osmanlıspor'da sağ taraftan yapılan ortaya iyi dokunan Beykan Şimşek takımını tekrar öne geçirdi. 2-3
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Gökhan Memişoğlu xx, Uygar Bebek xx
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Ahmet Kesim xx, Yalçın Kılınç xx, Kerim Avcı xx, Kubilay Aktaş xx, Oğulcan Çağlayan xxx, Igor xx (Sheıfedin Chabbi dk. 75 x), Gökhan Alsan xx (Jefferson dk. 70 x), Mehmet Erdem Uğurlu xx, Rıdvan Şimşek xx, Yonathan Del Valle xx (Muhammed Enes Durmuş dk. 84 ?)
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Caner Arıcı xx, Muhammed Bayır xx, Numan Çürüksu xx, Tugay Kacar xx, Burhan Eşer xx (Beykan Şimşek dk. 79 x), Hasan Kılıç xx (Furkan Özçal dk. 74 x), Tortol Lumanza Lembı xx (Sinan Kurt dk. 56 x), Anıl Karaer xx, Magaye Gueye xx
Goller: Oğulcan Çağlayan (dk. 19 ve 50) (Gazişehir Gaziantep), Caner Arıcı (dk. 16) , Burhan Eşer (dk. 27), Beykan Şimşek (dk. 90) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Kubilay Aktaş, Del Valle, Rıdvan Şimşek (Gazişehir Gaziantep), Tortol Lumanza, Caner Arıcı, Ahmet Eyüp Türkaslan, Muhammed Bayır, Anıl Karaer (Osmanlıspor)
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