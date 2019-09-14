Kartal deplasmanda yine kayıp!

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ve Beşiktaş, Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 9 kişi kaldığı maçta Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu ve 4 hafta sonunda 1 galibiyette kalıp kötü gidişatı durduramadı.

Gazişehir Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Patrick Twumasi, 59. dakikada Güray Varol ve 80. dakikada Raman Chibsah kaydetti. Beşiktaş'ta 83. dakikada 83'te Umut Nayir ve 84. dakikada Atiba Hutchinson'ın attığı goller ise puan için yeterli olmadı.

ELNENY BEŞİKTAŞ'TA İZ BIRAKMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ta 6. dakikada Domagoj Vida ve 75. dakikada Muhammed Elneny, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Beşiktaş, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Ev sahibi ekipte ise Kayode, 75. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 4 hafta sonunda 4 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı. Gazişehir Gaziantep ise 7 puan ile 5. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Gazişehir Gaziantep ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.