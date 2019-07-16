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Gazişehir Gaziantep, Bursaspor ve Konyaspor, İsmail Çipe'nin peşinde

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

Gazişehir Gaziantep, Bursaspor ve Konyaspor'un Galatasaray'ın 24 yaşındaki kalecisi İsmail Çipe'yi renklerine bağlamak istediği belirtildi.

Gazişehir Gaziantep, Bursaspor ve Konyaspor, İsmail Çipe'nin peşinde

Galatasaray'ın genç eldiveni İsmail Çipe'ye birçok Anadolu kulübünden teklif geliyor. Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'in yanı sıra Konyaspor ve geçen sezon 1. Lig'e düşen Bursaspor'un Çipe'yi kadrolarına katmak istedikleri öğrenildi.

Okan Kocuk'la yollarını ayırması beklenen Bursaspor'da 22 yaşındaki kaleci Muhammed Şengezer'e de birçok teklif olduğu, bu nedenle de kaleci arayışlarını sürdüren yeşil-beyazlıların, Çipe transferinde daha istekli olduğu öğrenildi.

İsmail Çipe'yi bonservis bedeli karşılığında göndermeye yanaşmayan sarı-kırmızılılar ise oyuncuyu kiralayıp tecrübe kazanmasını istiyor. Çipe, geçen sezon 2'si lig, 6'sı Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 maçta Galatasaray forması giydi.


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