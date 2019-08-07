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Gazişehir Gaziantep - El-Wakrah maçı olaylar nedeniyle yarıda kaldı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.08.2019 19:44 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam eden Gazişehir Gaziantep'in Katar ekibi El-Wakrah ile oynadığı hazırlık maçı çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı.

Gazişehir Gaziantep - El-Wakrah maçı olaylar nedeniyle yarıda kaldı

Sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde bulunan Gazişehir Gaziantep, Bolu Dağı'nda aynı tesiste kamp yapan El-Wakrah ile hazırlık maçında karşılaştı.

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Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının son dakikalarında Gaziantep temsilcisinin teknik direktörü Marius Sumudica'ya rakip takımın teknik ekibinden sözlü sataşmalar oldu.

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Tartışmaların yaşandığı esnada Katar ekibinin gol bulması ve golü atan futbolcunun sevincini Gazişehir Gaziantep yedek kulübesinin önünde yapması nedeniyle tartışma daha da büyüdü.

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Saha içerisinde devam eden tartışma orta hakem tarafından ilk yarının sonlandırılması ile bir nebze dindi.

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İkinci yarıda Gaziantep temsilcisinin sahada yer almasına karşın rakip takım sahaya çıkmayınca hakem maçı bitirdi.

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