SPOR

Gazişehir Gaziantep Moussa Sow'u sosyal medyadan açıkladı

FUTBOL HABERLERİ  | 28.01.2019 10:50 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Senegalli forvet Moussa Sow ile anlaştı.

Gazişehir Gaziantep Moussa Sow'u sosyal medyadan açıkladı

Kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, "Hele bakın kim gelmiş" türküsü eşliğinde Senegalli forvetin daha önce Spor Toto Süper Lig'de kaydettiği gollere yer verildi. Videoda "Hoş geldin Moussa Sow" ifadesi de yer aldı.

Kulüp yetkilileri, daha önce Fenerbahçe forması da giyen 33 yaşındaki golcünün Gaziantep'e geldiğini ve gün içerisinde resmi sözleşmeyi imzalamasının beklendiğini kaydetti.

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Portekiz Lig Kupası, Sporting'inPortekiz Lig Kupası, Sporting'in
Fenerbahçe'ye transferde büyük şokFenerbahçe'ye transferde büyük şok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. Lig Gazişehir Gaziantep moussa sow

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

İYİ Parti Mersin'de istifa depremi!

İYİ Parti Mersin'de istifa depremi!

Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!

Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!

Ümit Özat patladı! 'Ya düzen değişecek ya da...'

Ümit Özat patladı! 'Ya düzen değişecek ya da...'

G.Saray'a F.Bahçe engeli

G.Saray'a F.Bahçe engeli

G.Saray'dan transfer paylaşımı

G.Saray'dan transfer paylaşımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

Aziz Yıldırım'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazişehir Gaziantep Moussa Sow'u sosyal medyadan açıkladı

Moussa Sow Gazişehir Gaziantep'te

Porto 1 - 3 Sporting Lizbon

Portekiz Lig Kupası, Sporting'in

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Eski kaleci Göksel Gencer son yolculuğuna uğurlandı

Göksel Gencer son yolculuğuna uğurlandı

Güney Kore 0 - 1 Katar

Katar yarı finalde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.