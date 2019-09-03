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Gazişehir Gaziantep, Muhammet Demir'i açıkladı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.09.2019 09:10 | Son Güncelleme

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir'de forma giyen santrfor Muhammet Demir'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Gazişehir Gaziantep, Muhammet Demir'i açıkladı

Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Başakşehir takımında forma giyen Muhammet Demir ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Muhammet Demir'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

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Medipol Başakşehir Gazişehir Gaziantep muhammet demir Spor Toto Süper Lig

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