Gazişehir Gaziantep, Muhammet Demir'i açıkladı

Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Başakşehir takımında forma giyen Muhammet Demir ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Muhammet Demir'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.
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