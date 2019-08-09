Gazişehir Gaziantep, Olarenwaju Kayode'yi kiraladı

Kırmızı-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen golcü yıldız Olarenwaju Kayode ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Kayode’ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.
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