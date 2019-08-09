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Gazişehir Gaziantep, Olarenwaju Kayode'yi kiraladı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.08.2019 21:02 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Shakhtar Donetsk'in forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gazişehir Gaziantep, Olarenwaju Kayode'yi kiraladı

Kırmızı-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen golcü yıldız Olarenwaju Kayode ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Kayode’ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.


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Gazişehir Gaziantep Olarenwaju Kayode shakhtar donetsk

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