Gazişehir Gaziantep, Pawel Olkowski'yi kadrosuna kattı

29 yaşındaki Polonyalı sağ bek, yapılan görüşmelerin ardından mukavele imzalamak üzere Gaziantep'e geldi. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile görüştükten sonra 2 yıllık sözleşme imzalayan Pawel Olkowski, Türkiye'de başarılı olmak istediğini ifade etti.
2014 yılına kadar ülkesi Polonya'da top koşturan Pawel Olkowski, 2015 yılında Bundesliga ekiplerinden Köln'e, geçen sezon da İngiltere'nin Bolton Wanderers takımına transfer oldu. 13 kez Polonya A Milli Takım forması giyen Olkowski, bugüne kadar oynadığı 246 karşılaşmada 12 gol sevinci yaşadı.
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