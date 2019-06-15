Gazişehir Gaziantep’te kombine fiyatları belli oldu

Yeni sezon öncesinde kırmızı-siyahlı ekibin kombine kartlarının satışlarına 17 Haziran Pazartesi günü başlanacağı açıklandı. Gazişehir Gaziantep’in resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu boyunca geçerli olacak olan kombine kartlar aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da geçerli olacaktır. Taraftarlarımızın kombine satın alabilmesi için passolig kartlarına sahip olma zorunluluğu bulunurken, bilet satışları 17 Haziran Pazartesi günü passolig internet sitesi üzerinden satın alınabilecek” ifadelerine yer verildi.
KOMBİNE KART SATIŞ FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:
VIP Üst Tribün: 2 bin 500 TL
VIP Alt Tribün: 2 bin TL
Maraton Üst Tribün: 250 TL
Maraton Alt Tribün: 400 TL
Kale Arkası Üst Tribün: 150 TL
Kale Arkası Alt Tribün: 200 TL
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