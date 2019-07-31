Gazişehir Gaziantep'ten transfer sinyali

Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının oldukça iyi gittiğini ve şu ana kadar yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade etti.

Daha iyi olabilmek için çalıştıklarını anlatan Konukoğlu, şöyle konuştu:

"Transfer konusunda halen bazı eksikliklerimiz var. Onları da giderebilmek için çalışıyoruz. Kısa zamanda tamamlayacağımızı düşünüyorum. Henüz netleşmeden isim veremem ama geldiğinde lige ses getirecek transferimiz olabilir. Farkını ortaya koyacak oyuncular aramıza katılabilir. İnşallah kısa zamanda görüşmelerimizi tamamlayıp, aramıza katmış olacağız."

Konukoğlu, Süper Lig'in oldukça zorlu olduğunu dile getirerek, "Hedefimizi çok önceden belirledik. Bu zorlu ligi ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz. Böylelikle ligde kalıcı olacağımızı da tüm Türkiye'ye göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

FENERBAHÇE MAÇI

Adil Sani Konukoğlu, ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Bana göre her şeyin başı inanç. Ben de takımıma ve teknik heyete inanıyorum. İnancın olduğu yerde de başarının geleceğini düşünüyorum. Ama şunu da unutmamak lazım, her maçı kazanacağız diye bir şart yok. Fenerbahçe deplasmanına baktığımızda İstanbul'dan puan veya puanlarla dönebileceğimize inanıyorum."