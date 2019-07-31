SPOR

Gazişehir Gaziantep'ten transfer sinyali

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.07.2019 12:06 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, ses getirecek ve ligde farkını ortaya koyacak transferin gerçekleşebileceğini söyledi.

Gazişehir Gaziantep'ten transfer sinyali

Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının oldukça iyi gittiğini ve şu ana kadar yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade etti.

Daha iyi olabilmek için çalıştıklarını anlatan Konukoğlu, şöyle konuştu:

"Transfer konusunda halen bazı eksikliklerimiz var. Onları da giderebilmek için çalışıyoruz. Kısa zamanda tamamlayacağımızı düşünüyorum. Henüz netleşmeden isim veremem ama geldiğinde lige ses getirecek transferimiz olabilir. Farkını ortaya koyacak oyuncular aramıza katılabilir. İnşallah kısa zamanda görüşmelerimizi tamamlayıp, aramıza katmış olacağız."

Konukoğlu, Süper Lig'in oldukça zorlu olduğunu dile getirerek, "Hedefimizi çok önceden belirledik. Bu zorlu ligi ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz. Böylelikle ligde kalıcı olacağımızı da tüm Türkiye'ye göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

FENERBAHÇE MAÇI

Adil Sani Konukoğlu, ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Bana göre her şeyin başı inanç. Ben de takımıma ve teknik heyete inanıyorum. İnancın olduğu yerde de başarının geleceğini düşünüyorum. Ama şunu da unutmamak lazım, her maçı kazanacağız diye bir şart yok. Fenerbahçe deplasmanına baktığımızda İstanbul'dan puan veya puanlarla dönebileceğimize inanıyorum."

"TAKIMLARIN EN BÜYÜK GÜCÜ TARAFTARDIR"

Kombine satışlarının oldukça iyi gittiğine dikkati çeken Konukoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kombine satışı devam ediyor. Gönül ister ki Gaziantep'teki her maçta stat dolsun. Zaten bunu sağlayabilmek adına kombine biletlerini çok uygun fiyatlarda tutmaya çalıştık. Bu ligdeki en uygun şartlarla kombineleri biz satışa çıkardık. Taraftar sahip çıktıkça, bu kulüp daha iyi işler yapabilir. Herkesin fırsatı değerlendirip, kombine alarak karlı çıkmasını öneririm. İddialı sözler söylemek istemem ama hedefimiz şu; şehir olarak bu takıma sahip çıkmak. Bu şehrin ekmeğini yiyen, suyunu içen herkesin takıma sahip çıkacağına inanıyorum. Çünkü takımların en büyük gücü taraftardır. Biz de esas gücümüzle yola çıkacağız."

Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi
Ünlü golcü Süper Lig'e geliyorÜnlü golcü Süper Lig'e geliyor
Gazişehir'den savunmaya takviyeGazişehir'den savunmaya takviye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazişehir Gaziantep Adil Sani Konukoğlu Spor Toto Süper Lig fenerabahce

En Çok Okunan Haberler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Falcao Galatasaray'a geliyor

Falcao Galatasaray'a geliyor

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

Ersun Yanal'dan transfer açıklaması

Ersun Yanal'dan transfer açıklaması

F.Bahçeli taraftarlardan yıldız futbolcuya şok tepki

F.Bahçeli taraftarlardan yıldız futbolcuya şok tepki

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gazişehir'den savunmaya takviye

Gazişehir'den savunmaya takviye

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gazişehir'de 6 isimle yollar ayrıldı

Gazişehir'de 6 isimle yollar ayrıldı

Gazişehir savunmayı güçlendirdi

Gazişehir savunmayı güçlendirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazişehir Gaziantep'ten transfer sinyali

Gazişehir Gaziantep'ten transfer sinyali

Gazişehir Gaziantep, Wilfried Bony ile anlaştı

Ünlü golcü Süper Lig'e geliyor

Gazişehir Gaziantep Ulaş Zengin'i kadrosuna kattı

Gazişehir'den savunmaya takviye

Güray Vural, Gazişehir Gaziantep'te

Güray Vural imzayı attı

Gazişehir Gaziantep'te 6 isimle yollar ayrıldı

Gazişehir'de 6 isimle yollar ayrıldı

Alin Tosca: Çok iyi bir sezon bizi bekliyor

Gazişehir'in yeni transferi umutlu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.