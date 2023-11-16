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Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Mısır'dan getiren uçaklar Türkiye'ye geldi

16.11.2023 07:27 | Son Güncelleme:
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Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklardan ambulanslara nakledilen hastalar, Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınacak.

Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Mısır'dan getiren uçaklar Türkiye'ye geldi

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi.

Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden uçaklar, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için bugün Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen ve Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı.

Uçaklardan ambulanslara nakledilen hastaların tedavilerinin Bilkent Şehir Hastanesi'nde yürütüleceği öğrenildi.

Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
kanser İsrail Sağlık Bakanı Gazze

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