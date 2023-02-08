Bella Hadid'ten Türkiye'ye destek mesajı: Bütün bedenim üşüyor, yardım için yollar arıyorum...

Dünyaca ünlü pek çok sanatçı Türkiye'yi yasa boğan felakette depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Gigi Hadid, Türkiye ve Suriye için çok üzgün olduğunu söyleyerek 80 milyona yakın takipçisini UNICEF'e bağış yapmaya çağırdı.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid de faciaya kayıtsız kalamadı. ''Bütün bedenim üşüyor. Üzgünüm ve sizler için dua ediyorum. Korkunç haberler beni kemiklerime kadar sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum'' ifadelerini kullandı.

ABD'li oyuncu Hunter Doohan ise ''Türkiye ve Suriye'deki ailelere yardım edebiliriz'' diyerek hayranlarının desteğini beklediğini belirtti.

Jason Momoa ise ''Can kayıpları ve yıkımlar... Dualarım bu güzel insanlarla'' paylaşımında bulundu.

Kendall Jenner ve Dakota Johnson da takipçilerini bağış yapmaya çağıran ünlü isimler arasında yer aldı.



