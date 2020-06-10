Gebze Belediyesi ses kirliliğine geçit vermiyor

Gebze Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı Çevre Denetim Ekipleri vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda işletmelerden kaynaklı gürültü ve ses ölçümü gerçekleştirdi.

Gebze Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı Çevre Denetim Ekipleri vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda işletmelerden kaynaklı gürültü ve ses ölçümü gerçekleştirdi. Vatandaşların işletmelerden kaynaklı ses ve gürültü şikayetlerine istinaden yapılan ölçümlerle değerlendirme yapan ekipler yasal sınır değerlerini aştığı tespit edilen işletmelerden kaynaklı ses ve gürültü kaynaklarına yönelik önlemler aldırdı. İşletmeleri yasal ses düzeyini aşmamaları ve vatandaşı rahatsız etmemeleri konusunda uyaran ekipler kontrollerin süreceği bilgisini verdi.

