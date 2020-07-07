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Gebze meclisi 2. oturumu yapıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.07.2020 12:32 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi olağan Temmuz ayı meclisi ikinci oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti.Gebze Belediyesi olağan Temmuz ayı meclisi ikinci oturumu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Gebze meclisi 2. oturumu yapıldı

Gebze Belediyesi olağan Temmuz ayı meclisi ikinci oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti.
Gebze Belediyesi olağan Temmuz ayı meclisi ikinci oturumu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşti. Oturum yoklama ve bir önceki oturuma ait karar özetlerinin oylanmasıyla başladı. 5 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis oturumunda gündemin birinci maddesi Ulaştırma Bakanlığınca yapılan Gebze-Darıca Metro hatlarında kalıcı ve geçici yer tahsis talebine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporu oy birliği, gündemin beşinci maddesi olan 2019 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Gebze Belediyesi Ağustos ayı meclis oturumu 6 Ağustos Perşembe günü saat 16.00’da gerçekleşecek.

Gebze meclisi 2. oturumu yapıldı

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