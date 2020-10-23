Gebze Teknik Üniversitesi'nde Ar-Ge serası açıldı

Pandemi döneminde birlikte geliştirme yaklaşımıyla 3 aşı adayı, 1 sentez ilaç ve 10 tanı ve teşhis sisteminin kısa vadede geliştirildiğine işaret eden Mandal, "Geldiğimiz aşama, ülkemiz açısından ve Ar-Ge'nin değer zincirinde prototipe dönüşmesi açısından oldukça kıymetli." diye konuştu.

Yeni süreçte "üniversite sanayi iş birliğini" artık "birlikte iş yapmaya" doğru dönüştürdüklerini, birlikte bilgi üretim sürecinin çok daha kıymetli hale geldiğini aktaran Prof. Dr. Mandal, pandemi sürecinde de bu yaklaşımla somut neticeler aldıklarını dile getirdi.

Törendeki konuşmasında "Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminde Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma" başlıklı bir sunum yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Ar-Ge süreçlerinde yaşanan dönüşüme değindi.

KOCAELİ (AA) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, son 10 yılda bine yakın projeye 573 milyon lira katkı sağladıklarını, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) üzerinden de 524 firmanın 719 projesine 73,6 milyon liralık hibe sağladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) hakkında da değerlendirme yapan Mandal, "Programa 1000 öğrencimiz dahil olacak. Bu programdaki öğrencilerimiz lisans öğrencileri. Bunun da ülkemizdeki gelecekteki insan kaynağının artması noktasında önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mandal, pandemi döneminin bir ülkenin kendi kendine yetme kabiliyetini çok daha kıymetli hale getirdiğini vurgulayarak, "Biz son 10 yıl içinde bine yakın proje desteklemişiz ve 573 milyon lira katkı sağlamışız. Benzer şekilde TEYDEB üzerinden 524 firmamızın 719 projesini desteklemişiz ve yine bunlar için 73,6 milyon liralık hibe vermişiz." dedi.

- Dünya çapında rekabet

Rektör Prof. Dr. Hasan Aslan ise konuşmasında temel bilim araştırmalarını, sanayi işbirlikleri ile uygulamaya dönüştürme yönünde emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Açılışını yaptıkları Cam Ar-Ge Serası'nın bu işbirliğine çok güzel bir örnek teşkil ettiğini dile getiren Aslan, Gübretaş ve GTÜ arasında geçen sene imzalanan protokolün bir ürünü olan seranın ülkedeki nadir örneklerden biri olduğunu kaydetti.