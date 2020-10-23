YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gebze Teknik Üniversitesi'nde Ar-Ge serası açıldı

Gebze Teknik Üniversitesi'nde Ar-Ge serası açıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.10.2020 19:02 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "Biz son 10 yıl içinde bine yakın proje desteklemişiz ve 573 milyon lira katkı sağlamışız. Benzer şekilde TEYDEB üzerinden 524 firmamızın 719 projesini desteklemişiz ve yine bunlar için 73,6 milyon liralık hibe vermişiz"

KOCAELİ (AA) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, son 10 yılda bine yakın projeye 573 milyon lira katkı sağladıklarını, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) üzerinden de 524 firmanın 719 projesine 73,6 milyon liralık hibe sağladıklarını bildirdi.

GÜBRETAŞ desteğiyle kurulan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası, Çayırova Kampüsü'nde düzenlenen törenle açıldı.

Törendeki konuşmasında "Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminde Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma" başlıklı bir sunum yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Ar-Ge süreçlerinde yaşanan dönüşüme değindi.

Yeni süreçte "üniversite sanayi iş birliğini" artık "birlikte iş yapmaya" doğru dönüştürdüklerini, birlikte bilgi üretim sürecinin çok daha kıymetli hale geldiğini aktaran Prof. Dr. Mandal, pandemi sürecinde de bu yaklaşımla somut neticeler aldıklarını dile getirdi.

Pandemi döneminde birlikte geliştirme yaklaşımıyla 3 aşı adayı, 1 sentez ilaç ve 10 tanı ve teşhis sisteminin kısa vadede geliştirildiğine işaret eden Mandal, "Geldiğimiz aşama, ülkemiz açısından ve Ar-Ge'nin değer zincirinde prototipe dönüşmesi açısından oldukça kıymetli." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) hakkında da değerlendirme yapan Mandal, "Programa 1000 öğrencimiz dahil olacak. Bu programdaki öğrencilerimiz lisans öğrencileri. Bunun da ülkemizdeki gelecekteki insan kaynağının artması noktasında önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mandal, pandemi döneminin bir ülkenin kendi kendine yetme kabiliyetini çok daha kıymetli hale getirdiğini vurgulayarak, "Biz son 10 yıl içinde bine yakın proje desteklemişiz ve 573 milyon lira katkı sağlamışız. Benzer şekilde TEYDEB üzerinden 524 firmamızın 719 projesini desteklemişiz ve yine bunlar için 73,6 milyon liralık hibe vermişiz." dedi.

- Dünya çapında rekabet

Rektör Prof. Dr. Hasan Aslan ise konuşmasında temel bilim araştırmalarını, sanayi işbirlikleri ile uygulamaya dönüştürme yönünde emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Açılışını yaptıkları Cam Ar-Ge Serası'nın bu işbirliğine çok güzel bir örnek teşkil ettiğini dile getiren Aslan, Gübretaş ve GTÜ arasında geçen sene imzalanan protokolün bir ürünü olan seranın ülkedeki nadir örneklerden biri olduğunu kaydetti.

Aslan, gerek Ar-Ge Serası gerekse inşası yakın zamanda bitecek olan Biyoteknoloji Enstitüsü binasında yer alan Sanayi Ar-Ge Laboratuvarlarıyla birlikte dünya çapında rekabet edebilir ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

- Uluslararası çalışmalara katılacak insan kaynağı

GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz ise konuşmasında bilgiyi üretmenin öneminden bahsederek, "Güç nerede? Aslında güç üretmekte. Ürettiğimizi aynı zamanda kanalları açık tutarak, tüketme noktasındaki kabiliyeti de ortaya koyabilirsek o zaman süper güç oluruz." dedi.

Şirketin Genel Müdürü İbrahim Yumaklı da uluslararası literatürü takip edecek ve uluslararası Ar-Ge çalışmalarına katılabilecek insan kaynağının oluşmasına katkı sağladıklarını dile getirdi.

GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Barış Kutman da topraklı ve topraksız tarım çalışmaları gerçekleştirecekleri yüksek teknoloji donanımlı serada, 4 mevsim çalışma yapabileceklerini ve güvenilir sonuçlar elde edeceklerini kaydetti

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hizmete giren Ar-Ge serasında incelemelerde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Tunç Soyer 18 ayda neler yaptığını anlattı
Tunç Soyer 18 ayda neler yaptığını anlattı
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Dürdane Beyoğlu kadın milli sporcularla buluştu
Dürdane Beyoğlu kadın milli sporcularla buluştu

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:13
Öğle
12:50
İkindi
15:46
Akşam
18:16
Yatsı
19:35

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Elif Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Esin Eczanesi
Izmit
Osmangazi Eczanesi
Darica
Merkez Eczanesi
Basiskele
Anadolu Eczanesi
Derince
Melek Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Büyükşehir’in desteklediği öğrenciler TEKNOFEST’te
Büyükşehir’in desteklediği öğrenciler TEKNOFEST’te
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Travesti olan ağabeyini öldürdü
Travesti olan ağabeyini öldürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.