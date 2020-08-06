Gebze Teknik Üniversitesinde "İHA Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı" kuruldu

KOCAELİ (AA) - Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) "İHA Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı" kuruldu.

GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, yaptığı açıklamada, amaca yönelik belirlenebilen farklı uçuş yüksekliklerinden elde edilen üç boyutlu (3B) İHA verilerinin, haritacılık başta olmak üzere şehir bölge planlama, tarım, ormancılık, arkeoloji, hidroloji, milli güvenlik, trafik, afet izleme ve yönetimi, zamansal değişim ve deformasyon analizleri, kentsel gelişim ve kaçak yapılaşma tespitleri gibi farklı alanlardaki uygulamalarda talep gördüğünü belirtti.

Kavzoğlu, yoğun talep neticesinde son yıllarda farklı donanımsal karakteristiklere ve veri alım prensiplerine sahip İHA'lar geliştirildiğini kaydetti.

İHA teknolojisinin yoluna artan ivmeyle devam ettiğini vurgulayan Kavzoğlu, dünyada yaşanan bu gelişmeler ışığında GTÜ'nün, İHA konusunda lider üniversite olma hedefiyle yola çıktığını ve Harita Mühendisliği Bölümü bünyesinde İHA Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarının kurulduğunu bildirdi.