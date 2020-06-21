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Gebze’de şehit babaları unutulmadı

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.06.2020 16:28 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Babalar Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte şehit aileleriyle bir araya gelerek şehit babalarının babalar gününü kutladı.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Babalar Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte şehit aileleriyle buluştu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Babalar Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte şehit aileleriyle bir araya gelerek şehit babalarının babalar gününü kutladı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Babalar Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte şehit aileleriyle buluştu. Arapçeşme Bilim Sanat Merkezinde düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak programda gerçekleştirdikleri kısa selamlama konuşmasında şehit babalarının babalar gününü kutladı ve organizasyona katılımlarından ötürü kendilerine teşekkür etti.
Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, “Allahtan tüm şehitlerimize rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Sizlerin hakkı asla ödenmez. Bu gün Babalar Günü bu vesileyle tüm şehitlerimizin babalar gününü kutluyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sizler bu vatan uğruna evlatlarınızı şehit verdiniz” dedi.
İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın yaptığı dua sonrası Başkan Büyükgöz ve protokol şehit ailelerine hediye takdiminde bulundu.

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