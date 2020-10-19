YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gebze’de Sonbahar temizliği

Gebze’de Sonbahar temizliği

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.10.2020 12:23 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda Gebze’de Sonbahar temizliği başlatıldı.Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler her gün Gebze’nin bir mahallesinde detaylı temizlik çalışması yürütecek.

Gebze’de Sonbahar temizliği

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda Gebze’de Sonbahar temizliği başlatıldı.
Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler her gün Gebze’nin bir mahallesinde detaylı temizlik çalışması yürütecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlana mahallesinde başlayan Sonbahar temizliğinin ilk mesaisinde temizlik personeli ile bir araya geldi. Mevlana mahallesinde Sonbahar temizliği mesaisinde temizlik personele kolaylıklar dileyen Başkan Büyükgöz, “Bugün burada bir geleneğimiz olan Sonbahar temizliğini Gebze’mizde başlatıyoruz. 23 gün boyunca her gün bir mahallemizin temizliği ekiplerimizce A’dan Z’ye yapılacak, dokunulmadık dip köşe kalmayacak. Bu alışkanlığı evlerimiz de de yaşıyoruz ve Gebze’mizde de uygulayacağız. Şimdiden hayırlı olsun İlkbahar temizliğinde buluşmak üzere saygılarımı sunuyor ve çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” dedi.

Gebze’de Sonbahar temizliği

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek gözlü balık şaşkına çevirdi Tek gözlü balık şaşkına çevirdi
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi
Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
12:50
İkindi
15:51
Akşam
18:22
Yatsı
19:41

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Mavi Eczanesi
Derince
Darıca Nesimi Eczanesi
Darica
Yaşam Eczanesi
Korfez
Fırat Eczanesi
Gebze
Cansev Eczanesi
Kandira
Uzunçiftlik Eczanesi
Kartepe
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın
Büyükşehir, sanayi esnafının talebini yerine getirdi
Büyükşehir, sanayi esnafının talebini yerine getirdi
Karamürsel Belediyesi'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası
Karamürsel Belediyesi'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.