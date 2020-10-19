Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda Gebze’de Sonbahar temizliği başlatıldı.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler her gün Gebze’nin bir mahallesinde detaylı temizlik çalışması yürütecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlana mahallesinde başlayan Sonbahar temizliğinin ilk mesaisinde temizlik personeli ile bir araya geldi. Mevlana mahallesinde Sonbahar temizliği mesaisinde temizlik personele kolaylıklar dileyen Başkan Büyükgöz, “Bugün burada bir geleneğimiz olan Sonbahar temizliğini Gebze’mizde başlatıyoruz. 23 gün boyunca her gün bir mahallemizin temizliği ekiplerimizce A’dan Z’ye yapılacak, dokunulmadık dip köşe kalmayacak. Bu alışkanlığı evlerimiz de de yaşıyoruz ve Gebze’mizde de uygulayacağız. Şimdiden hayırlı olsun İlkbahar temizliğinde buluşmak üzere saygılarımı sunuyor ve çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” dedi.



