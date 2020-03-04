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Gebzeli çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.03.2020 11:48 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor.Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullarda hayata geçirilen eğitimler kapsamında öğrenciler sokak hayvanları ve zoonoz hastalıklarla ilgili bilgilendiriliyor.

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullarda hayata geçirilen eğitimler kapsamında öğrenciler sokak hayvanları ve zoonoz hastalıklarla ilgili bilgilendiriliyor. Gebze Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ndeki çocuklara sokakta yaşayan hayvan dostlarıyla iletişim ve sevgi bağını nasıl kuracakları nasıl davranmaları gerektiği, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleriyle ilgili, veteriner hekimler tarafından eğitim verildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, eğitimlerin belirlenen periyotlarla süreceği bilgisini paylaştı.

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