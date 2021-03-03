Gece acıkmalarına iyi gelen sağlıklı alternatifler! Çikolata yemek hayal gibi gelebilir ama...

Yaşam şekline, uyku düzenine ve en önemlisi de beslenmeye bağlı olarak kişilerin akşam geç saatlerde acıkması ve yemek yemeden uykuya dalamaması yaygın görülen bir sorundur. Gece acıkmalarını tamamen ortan kaldırmanın yöntemi ise vücudun günlük ihtiyaçlarını alabileceği şekilde düzenli beslenmek, sağlıklı ve yeterli uyumak olsa da bu değişimleri bir günde yapmak zordur.

Sağlıklı yaşamaya başlarken gece acıkmalarına yenik düşüp bir sonraki günü yorgun mutsuz ve pişmanlık içerisinde geçirmenize engel olacak atıştırmalıklar tüketebilirsiniz.

YOĞURT

Yoğurt uykuya geçişi hızlandıran besinlerden birisidir. Gece acıkmalarında sadece baharatlarla lezzetlendirilmiş yoğurt tüketebileceğiniz gibi dilerseniz salatalık eşliğinde de yoğurt tüketebilirsiniz. Bu atıştırmalık hem açlığınızı bastırır hem de ertesi gün yaşayacağınız pişmanlığı ortadan kaldırır.

SÜT

Gece acıktınız ve canınız tatlı istiyor. Bu pek çok insanın yaşadığı sorunlardan birisi ve genellikle de tatlı krizlerine yenik düşmek oldukça yaygın bir durum. Hem gece acıkmasına iyi gelecek hem de tatlı isteğinizi ortadan kaldıracak önerilerden birisi, tarçınlı süt.