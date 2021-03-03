Gece acıkmalarına iyi gelen sağlıklı alternatifler! Çikolata yemek hayal gibi gelebilir ama...

Yaşam şekline, uyku düzenine ve en önemlisi de beslenmeye bağlı olarak kişilerin akşam geç saatlerde acıkması ve yemek yemeden uykuya dalamaması yaygın görülen bir sorundur. Gece acıkmalarını tamamen ortan kaldırmanın yöntemi ise vücudun günlük ihtiyaçlarını alabileceği şekilde düzenli beslenmek, sağlıklı ve yeterli uyumak olsa da bu değişimleri bir günde yapmak zordur.
Sağlıklı yaşamaya başlarken gece acıkmalarına yenik düşüp bir sonraki günü yorgun mutsuz ve pişmanlık içerisinde geçirmenize engel olacak atıştırmalıklar tüketebilirsiniz.
Yoğurt uykuya geçişi hızlandıran besinlerden birisidir. Gece acıkmalarında sadece baharatlarla lezzetlendirilmiş yoğurt tüketebileceğiniz gibi dilerseniz salatalık eşliğinde de yoğurt tüketebilirsiniz. Bu atıştırmalık hem açlığınızı bastırır hem de ertesi gün yaşayacağınız pişmanlığı ortadan kaldırır.
Gece acıktınız ve canınız tatlı istiyor. Bu pek çok insanın yaşadığı sorunlardan birisi ve genellikle de tatlı krizlerine yenik düşmek oldukça yaygın bir durum. Hem gece acıkmasına iyi gelecek hem de tatlı isteğinizi ortadan kaldıracak önerilerden birisi, tarçınlı süt.
Akşam geç saatlerde çay tüketmenin uykusuzluğa neden olabilme ihtimali vardır. Bu nedenle uyku sorunu yaşamayacağını düşünen kişilerin bu öneriyi uygulaması gerekir. Yeşil çay ödem atıcı etkisinin yanı sıra tokluk hissi yaşamanızı sağlar. Eğer yeşil çay uyku düzeninize etki ediyorsa farklı bitki çaylarını da gece acıkmalarının önüne geçebilmek için tercih edebilirsiniz.
Kuruyemişler sağlıklı beslenme sürecinin vazgeçilmezleridir. Hem ara öğün olarak hem de ani açlık hissinde sağlıklı alternatif olarak tercih edilebilir. Gece atıştırmalığı olarak kuruyemişlerin yanına bir dilim peynir de ekleyebilirsiniz. Ama her zamanki gibi miktar önemli; kuruyemişlerin yağ bakımından zengin olduğunu da unutmamanız gerekir.
Kilo vermek isteyen ve özellikle gece acıkan birisi için çikolata yemek bir hayal gibi gelebilir. Ancak doğru zamanda, doğru miktarda, doğru çikolatayı yerseniz herhangi bir sorun yaşamazsınız. 1-2 küçük kare yüksek kakao oranına sahip bitter çikolata tatlı ihtiyacını ortadan kaldırırken gece acıkmasına da oldukça lezzetli bir çözüm sunar.
Elma ya da muz gece acıkması yaşayan kişilerin, mümkünse acıkmadan önce daha erken saatlerde tüketerek hem tatlı ihtiyacını karşılamasına hem de gece acıkmasını hissetmede uykuya dalmasına yardımcı olacaktır. Özellikle gece acıkmasında tatlı yeme ihtiyacı hissedenler için elma ve muzu bir miktar tarçınla tüketmek tatlı isteğini azaltmaya yardımcı olur.
Diyetisyen Mehtap Yakut
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