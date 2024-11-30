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Gece final kararı alınıp sabah oyunculara bildirilmişti! Sosyal medya ayağa kalktı! Kalpazan'ın bitme nedeni ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.11.2024 07:40
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Show TV’nin Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal’ı buluşturan dizisi Kalpazan'ın ani final kararı herkesi şaşırttı. Hatta dizi için o kadar ani bir karar verildi ki final kararı gece alınıp sabah oyunculara bildirildi. Sosyal medyayı da ayağa kaldıran bu kararın asıl nedeni ortaya çıktı.

Gece final kararı alınıp sabah oyunculara bildirilmişti! Sosyal medya ayağa kalktı! Kalpazan'ın bitme nedeni ortaya çıktı

Yapımını O3 Medya’nın yapımcılığını ise Saner Ayar’ın üstlendiği Kalpazan dizisi için alınan ani final kararı tüm izleyenleri şaşkına çevirdi.

Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal'ın başrolünde yer aldığı dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile çok sevilmişti. Ancak senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı dizi için geceden sabaha erken final kararı verildi.

Bu final kararı sosyal medyayı da ayağa kaldırdı ve dizi takipçileri 'Kalpazan bitmesin', 'böyle güzel bir diziyi harcamasınlar' gibi yorumlar yaptılar.

KALPAZAN

Henüz 6. bölümünün yayınlandığı akşam final kararı alınan dizi son bölümünde Tüm Kişiler’de 3.54, AB’de 4.07 ve ABC1’de 4.13 reyting almıştı. 2 bölüm sonra final yapacak olan dizi için kampanyalar başlatıldı. Ancak şu ana kadar projenin devam edeceğine dair umut verici gelişme olmadı.

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BİTME NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; maliyeti çok yüksek olan dizinin bölüm başına topladığı reklam gelirinin çok düşük kaldığı öğrenildi. Henüz yeni başladığı için yurt dışı satışı da olmayan dizinin zararı daha fazla artmadan final kararının alındığı ortaya çıktı.

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Öte yandan O3 Medya’nın Sandık Kokusu dizisinin daha düşük reytingler elde etmesine rağmen devam etmesinde ise yurt dışı satışının fazla olmasının etkili olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Baykal Çağlar Ertuğrul Kalpazan
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