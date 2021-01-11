Gece uykusunun bölünmemesi sağlıklı bir yaşam için önem taşıyor

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, sağlıklı bir yaşam için, uykunun yatağa girdikten sonra bölünmemesinin önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Öztürk, TÜ Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğunca çevrim içi düzenlenen "Pandemi ve Uyku" panelinde, sağlıklı ve düzenli uykunun, vücut sağlığına önemli etkileri olduğunu söyledi.

Standart bir uyku süresinin olmadığını, yeterli uyku süresinin kişiden kişiye farklılıklar gösterdiğini anlatan Öztürk, yapılan çalışmaların, toplumun büyük çoğunluğuna günde 7-8 saatlik uyku süresinin yeterli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Öztürk, biyolojik olarak ihtiyaç duyulan uykunun alınmasının sağlık açısından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalara göre toplumun yüzde 8'i, 5 saatten az uyuyor bunlara kısa uyuyanlar diyoruz. Bir de 10 saatten az uyduğunda bir takım sorunlar yaşayan uzun uyuyucular var. Bunlarda toplumun yüzde 2'sini oluşturuyor.

Bu genetik olarak belirlenen bir şey olduğu için uyku süremizin kendi elimizle arıttırılması gibi bir şey söz konusu değil. Biyolojik olarak hangi uyku süresine ihtiyacımız varsa o sürede uykuyu almamız gerekiyor."