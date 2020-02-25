YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gece yarısı çıkan yangında ev ve ahır küle döndü

Gece yarısı çıkan yangında ev ve ahır küle döndü

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 25.02.2020 10:21 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde dün gece çıkan yangında ahşap bina ve alt katındaki ahır küle döndü.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirciler köyü Kale Düzü Mahallesi’nde Ahmet Aslan’ın evinde dün gece yarısı bacadan çıktığı değerlendirilen yangın başladı.

Gece yarısı çıkan yangında ev ve ahır küle döndü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde dün gece çıkan yangında ahşap bina ve alt katındaki ahır küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirciler köyü Kale Düzü Mahallesi’nde Ahmet Aslan’ın evinde dün gece yarısı bacadan çıktığı değerlendirilen yangın başladı. 00.30 sıralarında çıkan yangın ilk önce mobilyaları ardından da halıları alevlendirince biranda büyüdü. O sırada evde bulunan Aslan’ın eşi Senem Aslan dumanı fark edince hemen uyanarak kendisini kapıya attı.
Kürtün Belediyesi ve Özkürtün Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına köylüler de söndürmek için büyük çaba sarf ederken yaklaşık 3 saatte söndürülüp soğutulan yangın sonucu ev ve alt katında bulunan ahır tamamen yandı.
Yangın sonucu evin tamamen kullanılamaz hale geldiği, yanan ahırda hayvan bulunmadığı fakat 10-15 civarında tavuğun alevlerden etkilenerek telef olduğu öğrenildi.

Gece yarısı çıkan yangında ev ve ahır küle döndü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Arzum Onan’ın ‘Kadın’ isimli kişisel sergisi Antalya’da

Arzum Onan’ın ‘Kadın’ isimli kişisel sergisi Antalya’da

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı

Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

Gümüşhane Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:56
Öğle
12:40
İkindi
15:43
Akşam
18:14
Yatsı
19:33

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Lokman Hekim Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Yaşam Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gümüşhane’de eksi 5 derecede kurtuluş yürüyüşü

Gümüşhane’de eksi 5 derecede kurtuluş yürüyüşü

Gümüşhane’de okullar yine tatil edildi

Gümüşhane’de okullar yine tatil edildi

Gümüşhane’de okullar yine tatil edildi

Gümüşhane’de okullar yine tatil edildi

Gümüşhanespor’un yeni başkanı Güray Eroğlu oldu

Gümüşhanespor’un yeni başkanı Güray Eroğlu oldu

Gümüşhane’de okullar tatil edildi

Gümüşhane’de okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.