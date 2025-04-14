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  4. Gece yarısı Galatasaray'ı yıkan haber! Pep Guardiola İlkay Gündoğan'ı resmen açıkladı, Sarı-Kırmızılı taraftarlar yıkıldı

Gece yarısı Galatasaray'ı yıkan haber! Pep Guardiola İlkay Gündoğan'ı resmen açıkladı, Sarı-Kırmızılı taraftarlar yıkıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.04.2025 16:03
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerin başında İlkay Gündoğan gelirken Sarı-Kırmızılı taraftarları yıkan haberi Pep Guardiola verdi. İşte detaylar...

Gece yarısı Galatasaray'ı yıkan haber! Pep Guardiola İlkay Gündoğan'ı resmen açıkladı, Sarı-Kırmızılı taraftarlar yıkıldı
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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İlkay Gündoğan’ın Manchester City ile sözleşmesi Haziran 2025’te sona erecekti ve gelecek sezon Galatasaray’da oynayacağı konuşuluyordu. Ancak İngiltere’den gelen haber sarı-kırmızılıları üzdü.

GUARDIOLA AÇIKLADI

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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Gündoğan’ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Katalan hoca, “İlkay Gündoğan’ın sözleşmesindeki ek madde aktif hale geldi. Sözleşmesi Haziran 2026’ya kadar uzadı,” dedi.

"KALMA OLASILIĞI YÜKSEK"

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Guardiola, yaz transfer dönemi için kesin bir şey söylemese de Gündoğan’ın takımda kalma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, “İlkay’ın bir yıl daha sözleşmesi var. Yazın neler olacağını bilemem ama şu an bir yıllık kontratı bulunuyor,” ifadelerini kullandı.

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