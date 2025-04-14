Gece yarısı Galatasaray'ı yıkan haber! Pep Guardiola İlkay Gündoğan'ı resmen açıkladı, Sarı-Kırmızılı taraftarlar yıkıldı

İlkay Gündoğan’ın Manchester City ile sözleşmesi Haziran 2025’te sona erecekti ve gelecek sezon Galatasaray’da oynayacağı konuşuluyordu. Ancak İngiltere’den gelen haber sarı-kırmızılıları üzdü.

GUARDIOLA AÇIKLADI

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Gündoğan’ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Katalan hoca, “İlkay Gündoğan’ın sözleşmesindeki ek madde aktif hale geldi. Sözleşmesi Haziran 2026’ya kadar uzadı,” dedi.

"KALMA OLASILIĞI YÜKSEK"

Guardiola, yaz transfer dönemi için kesin bir şey söylemese de Gündoğan’ın takımda kalma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, “İlkay’ın bir yıl daha sözleşmesi var. Yazın neler olacağını bilemem ama şu an bir yıllık kontratı bulunuyor,” ifadelerini kullandı.