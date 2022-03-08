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Geçen yıl 58 bin 800 kadın ve 25 bin çocuk, kadın konukevinden yararlandı

08.03.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konukevlerindeki kadınların yüzde 50,4'üne barınma ihtiyacı, yüzde 49,6'sına ise şiddet mağduru olduğu gerekçesiyle hizmet verildi - Bu konukevlerinde kalan 8 bin 784 kadın, meslek kurslarına yönlendirilirken, 321 kadın işe yerleştirildi

YEŞİM SERT KARAASLAN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kadın konukevlerinde, geçen yıl 58 bin 800 kadın ile beraberlerindeki 25 bin çocuğa hizmet verildi.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, konukevlerinde, kadınların psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözüme kavuşturulması, güçlenmesi ve beraberindeki çocuklarıyla geçici süreyle barınmaları için hizmet sunuluyor.

Bu doğrultuda, Bakanlığa bağlı 112 kadın konukevinde 2 bin 779, yerel yönetimlere bağlı 33 kadın konukevinde 735, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı 3 kadın konukevinde 90 ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı 1 kadın konukevinde 20 olmak üzere, toplam 149 kadın konukevinde 3 bin 624 kişilik kapasiteyle hizmet veriliyor.

Bu konukevlerinin tümünde geçen yıl 58 bin 800 kadına ve beraberindeki 25 bin çocuğa hizmet sunuldu. Kadınların yüzde 50,4'ü barınma ihtiyacı, yüzde 49,6'sı şiddet mağduru oldukları gerekçesiyle konukevlerinde hizmet aldı.

- Türkiye'deki yatak kapasitesinin nüfusa oranı AB ülkelerinden yüksek

Avrupa Konseyinin kadına yönelik şiddetle mücadelede "destek hizmetleri minimum standartları"na göre her 10 bin nüfus için 1 yatak kapasitesi ön görülüyor.

Son nüfus sayımı doğrultusunda Türkiye'deki konukevlerinin nüfus/yatak oranı değerlendirildiğinde 46 Avrupa ülkesinde 31 bin kişiye 1 yatak, 28 AB ülkesinde 26 bin 231 kişiye 1 yatak düşerken, Türkiye'de 23 bin 382 kişiye 1 yatak düşüyor.

Bu sonuç, uluslararası verilere göre Türkiye'de hizmet veren kadın konukevlerinin yatak kapasitesinin, ülke nüfusuna oranla hem Avrupa hem de AB üyesi ülkelerden yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

- 8 bin 784 kadının meslek kurslarına yönlendirildi

Bakanlık tarafından, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yanı sıra kadınların güçlendirilmesi, statüsünün yükseltilmesi ve toplum içinde hak ettiği refah payına sahip olması amacıyla yürütülen hizmetler kapsamında 2021'de konukevlerinde kalan 8 bin 784 kadın meslek kurslarına yönlendirilirken, 321 kadın da işe yerleştirildi.

Konukevinden hizmet alan kadınların, konukevi sonrası ev kiralamalarına ve eşya ihtiyacının karşılanmasına yönelik belediyeler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla (SYDV) iş birliği içinde destek sağlandı.

Bu kişilerin kreş çağındaki çocukları için kreş desteği verildi, 12 yaşından büyük erkek çocuklarının da belirlenen konukevlerinde anneleriyle kalmaları için uygun şartlar oluşturuldu.

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