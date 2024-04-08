Gecenin en merak edilen olayı belki de oydu! Ali Yiğit Buruk'a tribünden madde mi atıldı... Kendisi açıkladı!

Galatasaray ile Fenerbahçe, arasında oynanan Süper Kupa finalinde Sarı-Lacivertliler U19 takımı ile çıktığı mücadelede sahadan çekilirken, karşılaşmanın yankıları sürüyor.

Fenerbahçe takımının sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray ilk 11'inde bulunan oyuncular ve yedek oyuncular antrenman maçı yapmaya başlamıştı.

ALİ YİĞİT BURUK'UN GÖRÜNTÜSÜ

Galatasaraylı futbolcuların saha içinde kutlama yaptıkları Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk canlı yayında ekrana gelirken, Ali Yiğit'in kafasını tuttuğu anlar merak konusu olmuştu. Herkes Ali Yiğit'e ne olduğunu merak ederken bazı kullanıcılar Ali Yiğit'in kafasına madde atıldığını iddia etmişti.

'KUTLAMAYI BİRAZ ABARTINCA'

Ali Yiğit Buruk'tan konuyla alakalı paylaşım geldi. Okan Buruk'un oğlu paylaşımında "Kutlamayı biraz abartınca" notunu düştü. Galatasaray'da Davinson'un kutlama esnasında Ali Yiğit'in saçlarını tuttuğu öğrenildi.





