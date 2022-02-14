Geçmişte sevgili olduklarını duyan şaşıp kaldı! Selma Ergeç'in geçmişte aşk yaşadığı Uğur Polat kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Uğur Polat hangi filmlerde oynadı?

Selma Ergeç'in son dönemin en çok konuşulan projelerinden biri olan Yargı dizisinde Yekta Dikmen karakterine hayat veren Uğur Polat ile bir dönem sevgili olduğu öne sürüldü. Selma Ergeç'in geçmişte aşk yaşadığı Uğur Polat merak konusu oldu. Peki Uğur Polat kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Uğur Polat hangi filmlerde oynadı? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Öte yandan vatandaşlar, Selma Ergeç ile Uğur Polat ile ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin araştırma yapıyor. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

UĞUR POLAT KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Uğur Polat, 1 Ocak 1961 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Tiyatro ile genç yaşta tanışan Polat,1978 yılında Ankara Sanat Tiyatrosuna katıldı ve de 1981 yılında İstanbulÜniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne kayıt oldu.

1985 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'da, 1987 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmıştır. Aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. EskişehirAnadolu Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü'nde 3 yıl ders öğretim üyeliği yapmıştır.

16 yıl boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde oyunculuk yapan Polat, bu süre zarfında 30'a yakın farklı tiyatro eserinde rol aldı ve de İsmet Küntay Tiyatro Ödülü'nü kazandı. Uğur Polat'ın rol aldığı oyunlar arasında Hamlet, Kuva-i Milliye, Sansürcü ve de Kafatası da bulunmaktaydı.

1988 yılında vizyona giren Sis adlı filmle beraber sinema dünyasına da atılan Polat, 1989 yılında Cahide ve 1990 yılında Bütün Kapılar Kapalıydı filmlerinde rol aldı; bu film ona 1990 yılında Ankara Film Festivali'nde Umut Veren Erkek Oyuncu ödülünü getirdi.

Uğur Polat, 2014 yılında başrollerinde Kaan Yıldırım, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide oynamaktadır.

17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren "Eksik" adlı sinema filminin yönetmenliğiniBarış Atay Mengüllüoğlu yaparken aynı zamanda oyuncu olarak da görev almıştır. Diğer rollerde Nur Sürer, Özgür Emre Yıldırım, Toprak Sağlam, Uğur Polat, Şebnem Sönmez, Sarp Akkaya oynamıştır.

Bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en büyük bütçeli sinema filmlerinden biri olarak dikkat çeken, 25 Aralık 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Ertuğrul 1890" adlı sinema filminin yapımcılığını Türkiye tarafında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Japonya tarafında ise Ertugrul Film Partners yapım ortağı grubu üstleniyor. Uygulayıcı yapımcılığını Japonya'da TOEI şirketi, Türkiye'de Böcek Yapım'ın gerçekleştirdiği filmde, Türk oyuncular, Kenan Ece, Alican Yücesoy, Uğur Polat, Mehmet Özgür, Tamer Levent, Melis Babadağ, Murat Serezli,Deniz Oral, Hakkı Haluk Cömert, Cem Cücenoğlu, Erkan Pekbay, Mert Aygün, Alper Düzen ve Japon oyuncular Seiyo Uchino, Shioli Kutsuna,Naoto Takenaka, Yui Natsukawa, Toshiyuki Nagashima, Takashi Sasano,Yukiyoshi Ozawa rol aldı.

UĞUR POLAT HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Uğur Polat filmleri:

2015 - Gecenin Kraliçesi (Aziz) (TV Dizisi)

2015 - Ertuğrul 1890 (Sinema Filmi)

2015 - Eksik (Sinema Filmi)

2014 - Ulan İstanbul

2014 - Cinayet

2013 - Benimle oynar mısın

2013 - Eve Dönüş: Sarıkamış 1915

2012 - Kayıp Şehir

2012 - Son

2011 - Türkan

2010 - Çakal

2010 - Yahşi Batı

2008 - Ali'nin Sekiz Günü

2008 - Aşk Yakar

2008 - Devrim Arabaları

2008 - Vali

2008 - Beni Unutma

2007 - Tutsak

2007 - Mavi Gözlü Dev

2007 - Kayıp

2007 - Küçük Adımlar

2007 - Sinekli Bakkal

2007 - Sis ve Gece

2006 - Pars: Kiraz Operasyonu

2005 - 2 Süper Film Birden

2005 - Seher Vakti

2004 - İstanbul Şahidimdir

2003 - Sultan Makamı

2002 - Güz Sancısı

2002 - Karşılaşma

2001 - O da Beni Seviyor

2001 - Yeditepe İstanbul

2000 - Beni Unutma

2000 - Yıldız Tepe

2000 - Ayna

2000 - Çilekli Pasta

2000 - Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

2000 - Filler ve Çimen

1999 - Salkım Hanımın Taneleri

1999 - Kimsecikler

1998 - Sıcak Saatler

1997 - Kördüğüm

1997 - Nice Yıllardan Sonra

1996 - Bir Erkeğin Anatomisi

1996 - Kurtuluş

1995 - Bir Kadının Anatomisi

1995 - Sahte Dünyalar

1992 - Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri

1991 - Suyun Öte Yanı

1991 - Yıldızlar Gece Büyür

1990 - Bütün Kapılar Kapalıydı

1989 - Cahide

1988 - Sis

Uğur Polat'ın oynadığı tiyatro oyunları:

2012 - Çehov Makinası : Matei Vi?niec - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2010 - Kredi Kartı-Vak'a aaaaa! : Cüneyt Çalışkur - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2008 - Vur Yağmala Yeniden : Mark Ravenhill - Tiyatro Dot

2006 - Sansürcü : Anthony Neilson - Tiyatro Dot

2001 - Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2000 - Patron : Tarık Buğra - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1999 - Kuvai Milliye : Nazım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1995 - İçerdekiler : Melih Cevdet Anday - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1994 - Olmayan Kadın : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993 - Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1992 - Küçük Burjuvalar : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991 - Oresteia : Eshilos - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991 - Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1990 - Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu : Larry GelbertBert Shevelove - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1989 - Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1988 - Odissinbad : Ksenya Kalogerapulu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1988 - Altı Kişi Yazarını Arıyor : Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987 - Hoşu'nun Utancı : Şinasi Ekicioğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987 - Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987 - Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu

1986 - Tohum Ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986 - Akvaryum (oyun) : Aldo Nicolai - Ankara Devlet Tiyatrosu

1984 - Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik, Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980 - Hikaye-i Mahmut Bedrettin : Mehmet Akan - Ankara Sanat Tiyatrosu

1979 - Oyun Nasıl Oynanmalı : Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu

1979 - Kafatası : Nazım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu

1979 - Ferhat ile Şirin : Nazım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu

Ödülleri :

1990 - Ankara Film Festivali, "Umut Veren Erkek Oyuncu" Ödülü, Bütün Kapılar Kapalıydı

1996 - İsmet Küntay Tiyaro Ödülü

1999 - Antalya Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Salkım Hanımın Taneleri

2002 - Afife Tiyatro Ödülleri "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Ben Ruhi Bey Nasılım

2003 - Orhon Murat Arıburnu Ödülleri ""En İyi Erkek Oyuncu; Ödülü, Karşılaşma

SELMA ERGEÇ KİMDİR?

Selma Ergeç, 1 Kasım 1978 tarihinde Almanya Hamm'da dünyaya geldi.

Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde doğan Selma Ergeç'in babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi.

Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken eroin bağımlısı bir genç kız için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı.

Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada da derecesi olan tescilli bir profesyonel modeldir. Emre Altuğ'un Gidecek Yerim mi Var? şarkısının video klibinde oynadı.

Selma Ergeç, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. "Asi" adlı dizide "Defne" karakterini canlandırdı ve bu dizi ile birlikte tanınmaya başladı. "Sis ve Gece" filminde Uğur Polat'la, "Ses" filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan "Kalp Ağrısı" adlı dizide "Azize" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide de üç sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandırdı.

Oyuncu 26 Eylül 2015'te Can Öz ile evlenmiştir. Çiftin düğünü Selma Ergeç'in Almanya'da iken yaşadığı kasabada gerçekleşti. Çiftin Yasmin ismini verdikleri kızı 8 Nisan 2016'da dünyaya geldi.

SELMA ERGEÇ'iN UĞUR POLAT'LA GEÇMİŞTE AŞK YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Selma Ergeç Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da 'Selen Koroğlu' karakteriyle izleyicilerin büyük beğenisini topluyor. Ünlü oyuncu hakkında şaşırtıcı bir gerçek magazin gündemine bomba gibi düştü.

Selma Ergeç'in son dönemin en çok beğenilen dizilerinden biri Yargı'da Yekta Dikmen karakterini oynayan Uğur Polat ile bir dönem sevgili olduğu iddia edildi.

Sis ve Gece filminde oynayan Selma Ergeç ile Uğur Polat'ın o dönem yakınlaştıkları öne sürüldü.



