Geçmişte sevgili olduklarını duyan şaşıp kaldı! Selma Ergeç'in geçmişte aşk yaşadığı Uğur Polat kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Uğur Polat hangi filmlerde oynadı?

Selma Ergeç'in son dönemin en çok konuşulan projelerinden biri olan Yargı dizisinde Yekta Dikmen karakterine hayat veren Uğur Polat ile bir dönem sevgili olduğu öne sürüldü. Selma Ergeç'in geçmişte aşk yaşadığı Uğur Polat merak konusu oldu. Peki Uğur Polat kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Uğur Polat hangi filmlerde oynadı? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Öte yandan vatandaşlar, Selma Ergeç ile Uğur Polat ile ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin araştırma yapıyor. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.
Uğur Polat, 1 Ocak 1961 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Tiyatro ile genç yaşta tanışan Polat,1978 yılında Ankara Sanat Tiyatrosuna katıldı ve de 1981 yılında İstanbulÜniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne kayıt oldu.
1985 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'da, 1987 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmıştır. Aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. EskişehirAnadolu Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü'nde 3 yıl ders öğretim üyeliği yapmıştır.
16 yıl boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde oyunculuk yapan Polat, bu süre zarfında 30'a yakın farklı tiyatro eserinde rol aldı ve de İsmet Küntay Tiyatro Ödülü'nü kazandı. Uğur Polat'ın rol aldığı oyunlar arasında Hamlet, Kuva-i Milliye, Sansürcü ve de Kafatası da bulunmaktaydı.
1988 yılında vizyona giren Sis adlı filmle beraber sinema dünyasına da atılan Polat, 1989 yılında Cahide ve 1990 yılında Bütün Kapılar Kapalıydı filmlerinde rol aldı; bu film ona 1990 yılında Ankara Film Festivali'nde Umut Veren Erkek Oyuncu ödülünü getirdi.
Uğur Polat, 2014 yılında başrollerinde Kaan Yıldırım, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide oynamaktadır.
17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren "Eksik" adlı sinema filminin yönetmenliğiniBarış Atay Mengüllüoğlu yaparken aynı zamanda oyuncu olarak da görev almıştır. Diğer rollerde Nur Sürer, Özgür Emre Yıldırım, Toprak Sağlam, Uğur Polat, Şebnem Sönmez, Sarp Akkaya oynamıştır.
Bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en büyük bütçeli sinema filmlerinden biri olarak dikkat çeken, 25 Aralık 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Ertuğrul 1890" adlı sinema filminin yapımcılığını Türkiye tarafında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Japonya tarafında ise Ertugrul Film Partners yapım ortağı grubu üstleniyor. Uygulayıcı yapımcılığını Japonya'da TOEI şirketi, Türkiye'de Böcek Yapım'ın gerçekleştirdiği filmde, Türk oyuncular, Kenan Ece, Alican Yücesoy, Uğur Polat, Mehmet Özgür, Tamer Levent, Melis Babadağ, Murat Serezli,Deniz Oral, Hakkı Haluk Cömert, Cem Cücenoğlu, Erkan Pekbay, Mert Aygün, Alper Düzen ve Japon oyuncular Seiyo Uchino, Shioli Kutsuna,Naoto Takenaka, Yui Natsukawa, Toshiyuki Nagashima, Takashi Sasano,Yukiyoshi Ozawa rol aldı.
Uğur Polat filmleri:
2015 - Gecenin Kraliçesi (Aziz) (TV Dizisi)
2015 - Ertuğrul 1890 (Sinema Filmi)
2015 - Eksik (Sinema Filmi)
2014 - Ulan İstanbul
2014 - Cinayet
2013 - Benimle oynar mısın
2013 - Eve Dönüş: Sarıkamış 1915
2012 - Kayıp Şehir
2012 - Son
2011 - Türkan
2010 - Çakal
2010 - Yahşi Batı
2008 - Ali'nin Sekiz Günü
2008 - Aşk Yakar
2008 - Devrim Arabaları
2008 - Vali
2008 - Beni Unutma
2007 - Tutsak
2007 - Mavi Gözlü Dev
2007 - Kayıp
2007 - Küçük Adımlar
2007 - Sinekli Bakkal
2007 - Sis ve Gece
2006 - Pars: Kiraz Operasyonu
2005 - 2 Süper Film Birden
2005 - Seher Vakti
2004 - İstanbul Şahidimdir
2003 - Sultan Makamı
2002 - Güz Sancısı
2002 - Karşılaşma
2001 - O da Beni Seviyor
2001 - Yeditepe İstanbul
2000 - Beni Unutma
2000 - Yıldız Tepe
2000 - Ayna
2000 - Çilekli Pasta
2000 - Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
2000 - Filler ve Çimen
1999 - Salkım Hanımın Taneleri
1999 - Kimsecikler
1998 - Sıcak Saatler
1997 - Kördüğüm
1997 - Nice Yıllardan Sonra
1996 - Bir Erkeğin Anatomisi
1996 - Kurtuluş
1995 - Bir Kadının Anatomisi
1995 - Sahte Dünyalar
1992 - Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri
1991 - Suyun Öte Yanı
1991 - Yıldızlar Gece Büyür
1990 - Bütün Kapılar Kapalıydı
1989 - Cahide
1988 - Sis
Uğur Polat'ın oynadığı tiyatro oyunları:
2012 - Çehov Makinası : Matei Vi?niec - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2010 - Kredi Kartı-Vak'a aaaaa! : Cüneyt Çalışkur - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2008 - Vur Yağmala Yeniden : Mark Ravenhill - Tiyatro Dot
2006 - Sansürcü : Anthony Neilson - Tiyatro Dot
2001 - Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2000 - Patron : Tarık Buğra - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1999 - Kuvai Milliye : Nazım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1995 - İçerdekiler : Melih Cevdet Anday - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1994 - Olmayan Kadın : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1993 - Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1992 - Küçük Burjuvalar : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1991 - Oresteia : Eshilos - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1991 - Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1990 - Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu : Larry GelbertBert Shevelove - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1989 - Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1988 - Odissinbad : Ksenya Kalogerapulu - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1988 - Altı Kişi Yazarını Arıyor : Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1987 - Hoşu'nun Utancı : Şinasi Ekicioğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1987 - Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1987 - Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu
1986 - Tohum Ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1986 - Akvaryum (oyun) : Aldo Nicolai - Ankara Devlet Tiyatrosu
1984 - Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik, Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1980 - Hikaye-i Mahmut Bedrettin : Mehmet Akan - Ankara Sanat Tiyatrosu
1979 - Oyun Nasıl Oynanmalı : Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu
1979 - Kafatası : Nazım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu
1979 - Ferhat ile Şirin : Nazım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu
Ödülleri :
1990 - Ankara Film Festivali, "Umut Veren Erkek Oyuncu" Ödülü, Bütün Kapılar Kapalıydı
1996 - İsmet Küntay Tiyaro Ödülü
1999 - Antalya Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Salkım Hanımın Taneleri
2002 - Afife Tiyatro Ödülleri "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Ben Ruhi Bey Nasılım
2003 - Orhon Murat Arıburnu Ödülleri ""En İyi Erkek Oyuncu; Ödülü, Karşılaşma
Selma Ergeç, 1 Kasım 1978 tarihinde Almanya Hamm'da dünyaya geldi.
Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde doğan Selma Ergeç'in babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi.
Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken eroin bağımlısı bir genç kız için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı.
Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada da derecesi olan tescilli bir profesyonel modeldir. Emre Altuğ'un Gidecek Yerim mi Var? şarkısının video klibinde oynadı.
Selma Ergeç, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. "Asi" adlı dizide "Defne" karakterini canlandırdı ve bu dizi ile birlikte tanınmaya başladı. "Sis ve Gece" filminde Uğur Polat'la, "Ses" filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan "Kalp Ağrısı" adlı dizide "Azize" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide de üç sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandırdı.
Oyuncu 26 Eylül 2015'te Can Öz ile evlenmiştir. Çiftin düğünü Selma Ergeç'in Almanya'da iken yaşadığı kasabada gerçekleşti. Çiftin Yasmin ismini verdikleri kızı 8 Nisan 2016'da dünyaya geldi.
Selma Ergeç Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da 'Selen Koroğlu' karakteriyle izleyicilerin büyük beğenisini topluyor. Ünlü oyuncu hakkında şaşırtıcı bir gerçek magazin gündemine bomba gibi düştü.
Selma Ergeç'in son dönemin en çok beğenilen dizilerinden biri Yargı'da Yekta Dikmen karakterini oynayan Uğur Polat ile bir dönem sevgili olduğu iddia edildi.
Sis ve Gece filminde oynayan Selma Ergeç ile Uğur Polat'ın o dönem yakınlaştıkları öne sürüldü.
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