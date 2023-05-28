Geçtiğimiz günlerde adayını açıklamıştı! Cem Yılmaz oyunu kullandı

İlk turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklayan Cem Yılmaz 28 Mayıs seçiminde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamıştı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz erkenden oyunu kullandı. Yılmaz, oyunu kullanmak için TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne geldi. Sabah saat 08.30 sıralarında okula gelen Yılmaz, 1226 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında komik diyaloglar yaşandı.

Oyunu kullanan ünlü komedyen, sandık görevlilerine ’kolay gelsin’ dileklerinde bulundu.

Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla fotoğraf çekildi. O esnada Cem Yılmaz’ın gençlerden ‘100 TL para’ istemesi gülüşmelere neden oldu.

SEZEN AKSU DA OYUNU KULLANDI

Sanatçı Sezen Aksu da erken saatte Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı.

Okula geldiği ve sandığa gittiği süre zarfı içinde Aksu hayranlarını kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra kabine girip oyunu kullanan Aksu çıkışta yine hayranlarının isteği üzerine onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan Aksu, başkan Aydın ile küçük bir sohbet gerçekleştirdi.



