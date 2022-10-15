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Geçtiğimiz günlerde anne olan Demet Evgar bakın kazancını nereye yatırdı!

15.10.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce kızını kucağına alan Demet Evgar, reklamlardan ve dizilerden hatrı sayılır bir gelir elde ediyor. Başarılı oyuncu, son olarak reklamdan kazandığı 1 milyon TL’yi Manisa’da senelerdir çiftçilikle uğraşan ailesine sürdürülebilir tarım yapmaları için verdi.

Geçtiğimiz günlerde anne olan Demet Evgar bakın kazancını nereye yatırdı!

Ağustos ayında kızı Maviy'yi kucağına alan Demet Evgar, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın etkinliğine katıldı. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler gününe özel olarak gerçekleştirilen hasat etkinliğinde boy gösteren ünlü oyuncu, sürdürülebilir ve yenileyici tarım uygulamalarını anlattı.

Dört kuşaktır tarımla uğraşan bir ailenin bireyi olan Demet Evgar, şunları söyledi:

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HAYIRLI EVLAT DEMET

"Biz bu işi hala sürdürüyoruz. Hatta evladımı da oranın havasını iyice solusun diye çiftliğe götürdüm. Toprakla uğraşanların hayatı sabah 04:30-05:00 dediniz mi başlar. İşi 12 olmadan bitiririz. Sabah bereketi denilen bir şey vardır toprakla uğraşanlarda. Şunu içten bir şekilde söyleyebilirim ki, tarlada yorulduğum kadar hiçbir işte daha yorulmamışımdır."
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ÇİFTÇİLİĞE YATIRIM YAPTI

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; güzel oyuncunun, boy gösterdiği reklamdan kazandığı 1 milyon TL'yi ailesine Manisa Aşağıçobanisa bölgesindeki çiftliklerinde sürdürülebilir tarım yapabilmeleri için verdiği öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Helal olsun Sana Allah kizinada sanada ailenede uzun OMURLER versin ki kizinada senin gibi topraga yatirdim yapsin bitane turkiyemiz var

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