SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilmişti! Meğer Ryan Kent'i Samandıra'da tekme tokat dövmüşler

Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilmişti! Meğer Ryan Kent'i Samandıra'da tekme tokat dövmüşler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.10.2024 15:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen Ryan Kent ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ünlü yorumcu Emre Bol katıldığı bir YouTube programında Kent'e Samandıra'da tek tokat dayak atıldığını öne sürdü. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilmişti! Meğer Ryan Kent'i Samandıra'da tekme tokat dövmüşler

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan ve geçen sezonun ara döneminde lisansı çıkarılmayan Ryan Kent, Jose Mourinho'nun gelişi sonrası ise kendisine yine kadroda yer bulamamıştı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Kent'in sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

bol-emrelksam

Yaşanan bu durumun nedenleri merak edilirken, yorumcu ve yazar Emre Bol'dan Ryan Kent hakkında flaş bir iddia geldi. Emre Bol, katıldığı Youtube programında İngiliz futbolcunun geçtiğimiz sezon yaptığı ahlak dışı bir davranış nedeniyle Samandıra'da dayak yediğini ileri sürdü.

"TEKME TOKAT DÖVDÜLER"

ilk-hafta-puan-durumu-158

Emre Bol katıldığı yayında "Ryan Kent Fenerbahçe’de geçen sezon Yugoslav bir futbolcunun eşine mesaj atıyor. Bunu tekme tokat dövüyorlar tesislerde, Samandıra’da…" ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
son dakika dayak fenerbahçe fesih sözleşme Ryan Kent
En Çok Okunan Haberler
HSK müfettişine, yemekhane önünde bıçaklı saldırı! Boğazından yaralandı, hayati tehlikesi var

HSK müfettişine, yemekhane önünde bıçaklı saldırı! Boğazından yaralandı, hayati tehlikesi var

CHP lideri Özel: Bir plan gibi görünüyor ve kötü kokuyor

CHP lideri Özel: Bir plan gibi görünüyor ve kötü kokuyor

Mourinho'nun hayatına İngilizler bile şaştı! 'Kaldığı odanın geceliği...'

Mourinho'nun hayatına İngilizler bile şaştı! 'Kaldığı odanın geceliği...'

Canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü! "Sen hoca falan değilsin"

Canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü! "Sen hoca falan değilsin"

Fetullah Gülen'le olan fotoğrafını paylaştı: "Daha birkaç saat önce..."

Fetullah Gülen'le olan fotoğrafını paylaştı: "Daha birkaç saat önce..."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması!

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.