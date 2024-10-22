Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilmişti! Meğer Ryan Kent'i Samandıra'da tekme tokat dövmüşler

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan ve geçen sezonun ara döneminde lisansı çıkarılmayan Ryan Kent, Jose Mourinho'nun gelişi sonrası ise kendisine yine kadroda yer bulamamıştı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Kent'in sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Yaşanan bu durumun nedenleri merak edilirken, yorumcu ve yazar Emre Bol'dan Ryan Kent hakkında flaş bir iddia geldi. Emre Bol, katıldığı Youtube programında İngiliz futbolcunun geçtiğimiz sezon yaptığı ahlak dışı bir davranış nedeniyle Samandıra'da dayak yediğini ileri sürdü.

"TEKME TOKAT DÖVDÜLER"

Emre Bol katıldığı yayında "Ryan Kent Fenerbahçe’de geçen sezon Yugoslav bir futbolcunun eşine mesaj atıyor. Bunu tekme tokat dövüyorlar tesislerde, Samandıra’da…" ifadelerini kullandı.