Geçtiğimiz hafta 4 gol atmıştı! Al Nassr bu hafta da kazandı, Ronaldo bu kez gol atamadı ama... Maç sonu kendi hesabından paylaşım

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olmasıyla büyük ses getiren Cristiano Ronaldo, transfer olduğundan bu yana performansıyla eleştirilirken beklenen patlamayı geçtiğimiz hafta oynanan Al Wehda maçıyla yapmış, Al Nassr rakibini Ronaldo'nun 21, 40, 53 ve 61'nci dakikadaki golleriyle 4-0 mağlup etmişti.

RONALDO GOL ATAMADI AMA...

Ligin 17. hafta karşılaşmasında ise sahasında Al Taawon'u konuk eden Al Nassr karşılaşmayı 2-1 kazanırken, Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ghareeb ve 78. dakikada Madu kaydetti.

BU KEZ 2 ASİST İLE TAMAMLADI!

Ev sahibi ekibin iki golünde de asisti Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yaptı. Ronaldo maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Portekizli yıldız bu sezon çıktığı 5 maçta 5 gol ve 2 asist yaptı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Al Nassr puanını 40'a yükseltti. Al Taawon ise 30 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Al Nassr, Damac'a konuk olacak. Al Taawon ise Al Fayha'yı ağırlayacak.

RONALDO'DAN MAÇ SONU PAYLAŞIM!

Alınan 3 puanın ardından karşılaşmayı 2 asist ile tamamlayan Cristiano Ronaldo kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ronaldo yaptığı paylaşımda 'Önemli bir 3 puan! İyi iş takım!' ifadelerini kullandı.

✅Al Nassr ligin 17. hafta karşılaşmasında Al Taawon'u 2-1 mağlup etti.



➡️Karşılaşmayı 2 asistle tamamlayan Ronaldo'dan maç sonu paylaşım.



3⃣'Önemli bir 3 puan! İyi iş takım!' https://t.co/ZFD8YaXi1T — Mynet Spor (@mynetspor) February 17, 2023



