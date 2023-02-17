Geçtiğimiz hafta 4 gol atmıştı! Al Nassr bu hafta da kazandı, Ronaldo bu kez gol atamadı ama... Maç sonu kendi hesabından paylaşım

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olmasıyla büyük ses getiren Cristiano Ronaldo, transfer olduğundan bu yana performansıyla eleştirilirken beklenen patlamayı geçtiğimiz hafta oynanan Al Wehda maçıyla yapmış, Al Nassr rakibini Ronaldo'nun 21, 40, 53 ve 61'nci dakikadaki golleriyle 4-0 mağlup etmişti.
Ligin 17. hafta karşılaşmasında ise sahasında Al Taawon'u konuk eden Al Nassr karşılaşmayı 2-1 kazanırken, Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ghareeb ve 78. dakikada Madu kaydetti.
Ev sahibi ekibin iki golünde de asisti Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yaptı. Ronaldo maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Portekizli yıldız bu sezon çıktığı 5 maçta 5 gol ve 2 asist yaptı.
Bu sonuçla birlikte Al Nassr puanını 40'a yükseltti. Al Taawon ise 30 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Al Nassr, Damac'a konuk olacak. Al Taawon ise Al Fayha'yı ağırlayacak.
Alınan 3 puanın ardından karşılaşmayı 2 asist ile tamamlayan Cristiano Ronaldo kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ronaldo yaptığı paylaşımda 'Önemli bir 3 puan! İyi iş takım!' ifadelerini kullandı.
✅Al Nassr ligin 17. hafta karşılaşmasında Al Taawon'u 2-1 mağlup etti.— Mynet Spor (@mynetspor) February 17, 2023
➡️Karşılaşmayı 2 asistle tamamlayan Ronaldo'dan maç sonu paylaşım.
3⃣'Önemli bir 3 puan! İyi iş takım!' https://t.co/ZFD8YaXi1T