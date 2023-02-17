SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Geçtiğimiz hafta 4 gol atmıştı! Al Nassr bu hafta da kazandı, Ronaldo bu kez gol atamadı ama... Maç sonu kendi hesabından paylaşım

Geçtiğimiz hafta 4 gol atmıştı! Al Nassr bu hafta da kazandı, Ronaldo bu kez gol atamadı ama... Maç sonu kendi hesabından paylaşım

17.02.2023 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Ligi'nin 17. haftasında Al Nassr sahasında Al Taawon ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Al Nassr olurken, geçtiğimiz hafta attığı 4 golle yıldızlaşan Ronaldo, bu haftayı 2 asistle tamamladı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta 4 gol atmıştı! Al Nassr bu hafta da kazandı, Ronaldo bu kez gol atamadı ama... Maç sonu kendi hesabından paylaşım

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olmasıyla büyük ses getiren Cristiano Ronaldo, transfer olduğundan bu yana performansıyla eleştirilirken beklenen patlamayı geçtiğimiz hafta oynanan Al Wehda maçıyla yapmış, Al Nassr rakibini Ronaldo'nun 21, 40, 53 ve 61'nci dakikadaki golleriyle 4-0 mağlup etmişti.

RONALDO GOL ATAMADI AMA...

FpMQFcJXgAAamsX

Ligin 17. hafta karşılaşmasında ise sahasında Al Taawon'u konuk eden Al Nassr karşılaşmayı 2-1 kazanırken, Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ghareeb ve 78. dakikada Madu kaydetti.

BU KEZ 2 ASİST İLE TAMAMLADI!

FpMQFcJWcAAs__6

Ev sahibi ekibin iki golünde de asisti Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yaptı. Ronaldo maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Portekizli yıldız bu sezon çıktığı 5 maçta 5 gol ve 2 asist yaptı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

FpMQFcJXsAQ3v7-

Bu sonuçla birlikte Al Nassr puanını 40'a yükseltti. Al Taawon ise 30 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Al Nassr, Damac'a konuk olacak. Al Taawon ise Al Fayha'yı ağırlayacak.

RONALDO'DAN MAÇ SONU PAYLAŞIM!

Alınan 3 puanın ardından karşılaşmayı 2 asist ile tamamlayan Cristiano Ronaldo kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ronaldo yaptığı paylaşımda 'Önemli bir 3 puan! İyi iş takım!' ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi maçlarına bile bahis yapmışlar! Kendi maçlarına bile bahis yapmışlar!
Yeni Malatyaspor'a büyük şok! Ödemesini alamayan iki futbolcu kulüpten ayrıldı!Yeni Malatyaspor'a büyük şok! Ödemesini alamayan iki futbolcu kulüpten ayrıldı!
Herkes Özbek'i konuşuyor! "Harekete geçtik" Herkes Özbek'i konuşuyor! "Harekete geçtik"
Anahtar Kelimeler:
son dakika al nassr paylaşım ronaldo ligi maçı portekizli iyet

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber sonrası ifadesi ortaya çıktı

Kahreden haber sonrası ifadesi ortaya çıktı

Kan donduran olay! Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar etti

Kan donduran olay! Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar etti

Hollanda'da gündem Halil Umut Meler!

Hollanda'da gündem Halil Umut Meler!

F.Bahçe'de Crespo şaşkınlığı! Maaşının 3 kat artırılmasını istedi

F.Bahçe'de Crespo şaşkınlığı! Maaşının 3 kat artırılmasını istedi

Futbol dünyası, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın beğenisini konuşuyor!

Futbol dünyası, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın beğenisini konuşuyor!

TFF 3 haftalık yeni fikstürü resmen açıkladı!

TFF 3 haftalık yeni fikstürü resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.