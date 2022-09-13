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Gedik Sanat yeni sezonda çok sayıda etkinliği sanatseverlerle buluşturacak

13.09.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gedik Sanat yeni sezonda çok sayıda etkinliği sanatseverlerle buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Gedik Sanat 2022-2023 sanat sezonu için, "Kültürü Yaşatmak, Kültürü Yaratmak" ilkesiyle yoğun bir etkinlik programı hazırladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen, Gedik Filarmoni Orkestrası Müzik Direktörü Cem Mansur, Gedik Filarmoni Orkestrası'nın ilk konserinden başlayarak Türkiye'nin müzik yaşamına yeni bir soluk getirdiğini belirterek, "Konser salonlarının, geçmişin şaheserlerini her defasında yeniden yaşatan mekanların ötesinde birer müze değil, değişenin ve değişmeyenin bir araya geldiği yerler olduğunu yıllardır düşünüyorum. Kısa geçmişinde bu kadar büyük bir fark yaratmış olan bu topluluğun müzik direktörü olarak yöneteceğim ilk konserler, bu sıra dışı yaklaşımın ışığında tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Mansur, program kapsamında gerçekleşecek 6 konsere işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üç konserde yer verdiğimiz 20. yüzyıl klasikleri, 'caz çağı' diye anılan 1920’lerde popüler akımların çağdaş müziğe nasıl ilham verdiğini gösteriyor. Orkestralar artık geçmişte olduğu gibi her dönemin müziğini aynı yaklaşım ve alışkanlıkla çalmıyor. Klasik senfonilerde, yazıldığı dönemin ruhuna uygun, 'tozu alınmış' bir yaklaşımla da sahnede olacağız. Haydn ile başlayarak, Mozart'ın 1788 yazında birkaç hafta içinde yaratığı son üç senfonisine yoğunlaşarak bir stil bütünlüğü arayışında olacağız. Genç kuşağın en heyecan verici solistlerine ek olarak, orkestranın üyelerini de solist olarak dinleyebileceğiniz programlar her konserin bir hikayesi olabileceğini, salonların aynı havayı soluduğumuz, aynı titreşimleri paylaştığımız mekanlar olabileceğini hepimize hatırlatacak."

- Açılışta Can Çakmur ile Cem Mansur sahnede olacak

Ödüllü genç piyanist Can Çakmur, 12 Ekim'de Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde, Wolfgang Amadeus Mozart’ın 271 numaralı konçertosunu Cem Mansur yönetiminde yorumlayacak. Mesruh Savaş'ın "Nocturne ve Toccata" adlı eserinin dünya prömiyerinin yapılacağı açılış konserinde, Haydn'ın ise "85. Senfoni", Alfred Schnittke’nin de "Moz- Art a la Haydn" eserleri yorumlanacak.

Ekim ayından itibaren her ay bir piyanist, İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal Yerleşkesi Performans Alanı'nda sahne alacak. Gedik Sanat Youtube kanalında da seyirciyle buluşacak konserlerde, İlter Vurucu, Buğra Yüksel, Lal Karaalioğlu, Doğaç Bezdüz, Emre Yavuz, Kandemir Basmacıoğlu, Barış Büyükyıldırım ve Hande Dalkılıç sahneye çıkacak.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye, www.gediksanat.com adresinden ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Müzik konser gedik sanat

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