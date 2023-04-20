Gediz’de çocuk festivali düzenlenecek

Adnan Menderes Yaşam Parkında Gediz Belediyesi tarafından organize edilecek olan çocuk festivalinde hediyeler, oyunlar, pamuk şekerler, şişme oyun parkı ve palyaçolarla çocuklar gönüllerince eğlenecekler.

Çocukların gülümsemelerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Çocuklarımız, çocuk bayramında gönüllerince eğlenecekler. Ramazan Bayramının son gününde, Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramında düzenleyeceğimiz çocuk festivalinde bir çok etkinlik olacak. Tüm Gedizlileri çocukları ile beraber etkinliğe bekliyoruz” şeklinde konuştu.

