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Gediz’de çocuk festivali düzenlenecek

20.04.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuk festivali gerçekleştirilecek.

Gediz’de çocuk festivali düzenlenecek

Adnan Menderes Yaşam Parkında Gediz Belediyesi tarafından organize edilecek olan çocuk festivalinde hediyeler, oyunlar, pamuk şekerler, şişme oyun parkı ve palyaçolarla çocuklar gönüllerince eğlenecekler.

Çocukların gülümsemelerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Çocuklarımız, çocuk bayramında gönüllerince eğlenecekler. Ramazan Bayramının son gününde, Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramında düzenleyeceğimiz çocuk festivalinde bir çok etkinlik olacak. Tüm Gedizlileri çocukları ile beraber etkinliğe bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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