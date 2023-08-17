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Gediz’de konut satışlarında geçen yıla göre düşüş yaşandı

17.08.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Enstitüsü (TUİK) Konut Satış İstatistikleri, Temmuz 2023 rakamlarını açıkladı.

Gediz’de konut satışlarında geçen yıla göre düşüş yaşandı

Türkiye genelinde Temmuz ayında 109 bin 548 konut satılırken bu rakam Gediz’de 272 konut olarak açıklandı.

Geçen yılı Temmuz ayında Gediz’de satılan konut sayısı 438 olarak açıklanmıştı. Bu duruma göre Gediz’de 2022 yılı temmuz ayına göre satış yapılan konut sayısı 166 adet eksildi.

Gediz’de geçtiğimiz yıl satışı yapılan evlerden 103 adedi ipotekli, 335 adedi normal satış olarak görülüyor.

Gediz’de 2022 Temmuz ayında satılan 438 konutun 252 adedi ilk el, 186 adedi ise ikinci el ev olarak açıklandı.

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